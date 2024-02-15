قرار قضائي جديد بحق الكويتية فاطمة المؤمن

رفضت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت برئاسة المستشار سالم العسعوسي، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن.

وبحسب صحيفة السياسة الكويتية، أمرت المحكمة باستمرار حبس "المؤمن" وحجز الدعوة للحكم في جلسة يوم 14 مارس المقبل.

وكانت فاطمة المؤمن قد تقدمت بالاستئناف على حكم المحكمة بحبسها 3 سنوات بعد أن قررت محكمة كويتية، أكتوبر الماضي، بحبسها 3 سنوات وسحب رخصة قيادتها سنة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة فوق المعدل في الحادث.

وتعود تفاصيل القضية إلى أغسطس من العام الماضي 2023، حيث تجاوزت "المؤمن" الإشارة الحمراء بتقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت؛ مما تسبب في مقتل شخصين وإصابة شخصين آخرين.