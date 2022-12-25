صدمة واسعة في الهند بعد انتحار تونيشا شارما

عمّت حالة من الصدمة الواسعة والحزن الشديد في الهند، اليوم الأحد، بعد إعلان وفاة الفنانة الشابة تونيشا شارما منتحرة بشنق نفسها.

وتبلغ الفنانة الراحلة من العمر 20 عاما فقط، وهو ما زاد من حالة الصدمة بعد انتحارها، كونها من الفنانات الشابات البارزات في جيلها.

وخلص فريق طبي بأحد مستشفيات بومباي في تقرير تشريح الجثة إلى أن الفنانة توفيت بسبب الاختناق بعد الشنق وأنه لم يتم العثور على علامات أو آثار لأي إصابة على جسدها، مستبعدا شبهة القتل.

ونفى تقرير فريق التشريح الطبي، المؤلف من 5 أطباء، الأنباء المتداولة بشأن حمل الفنانة الراحلة، وهو ما أكدته مصادر الشرطة أيضا، بحسب ما أورده موقع indiatoday.

وذكرت مصادر طبية في المستشفى أنه سيتم تسليم جثمان الفنانة الراحلة لعائلتها في وقت لاحق يوم الإثنين ربما.