بعد انتقاده الدراما السورية.. ياسر العظمة يهاجم برامج "الكاميرا الخفية"

شن الفنان السوري ياسر العظمة هجوما على برامج "الكاميرا الخفية" العربية، مؤكدا أنها برامج مسيئة للمشاهد، ولا يرجى منها أي فائدة.

وقال العظمة في حلقة جديدة بثها عبر حسابه في "فيسبوك" إن فكرة "الكاميرا الخفية" تتلاعب بـ"عواطف الناس" وتقوم باستفزاز الضيف وأحيانا الإساءة إليه وكل ذلك بدعوى "الإضحاك".

واعتبر الفنان السوري أن نمط التصوير السري في هذه البرامج، نوع من أنواع الاحتيال، وشبهه بـ"التجسس المخابراتي"، وذلك بغية إحراج الضيف.

وأعلن أنه "لم يحب مطلقا فكرة برامج الكاميرا الخفية"، معلقا في معرض حديثه: "أنا البرنامج هذا ما عجبني بنوب، لا فكرة ولا أسلوبا ولا مضمونا ولا إذاعة ولا تقديما".