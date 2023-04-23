محمد رمضان يرفض اقتراحا لجزء ثانٍ من "جعفر العمدة"
كشف الفنان المصري محمد رمضان رفضه لاقتراح بشأن وجود جزء ثانٍ من مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في شهر رمضان مؤخرا، واحتل الصدارة في دول الخليج وبلاد الشام.
وقال رمضان خلال حلوله ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، إن "شخصية جعفر العمدة كانت واثقة في نفسها بشكل كبير"، حسب ما نقله موقع "فوشيا"، اليوم الأحد.
وأوضح أن العمل استطاع جمع كل شرائح المجتمع لتكامله، لافتا إلى أن النجاح في رأيه منظومة متكاملة من نص قوي وممثلين ناجحين.
وتابع: "أناس كثر لم تكن تنوي مشاهدة محمد رمضان، ولكن شاهدته، وهذا شيء أسعدني، قدمنا مشروعا استطاع أن يجذب الناس وهذا هو النجاح".
ولفت رمضان إلى أنه ينتمي روحيا وفنيا وعقليا لجيل غير جيله الحالي، موضحا: "طبعا أنا معايا وطلع قبلي وبعدي أجيال رائعة، لكن أنا في دماغي بنتمي لجيل حضرتك (إسعاد يونس) وجيل الأستاذ عادل إمام والأستاذ أحمد زكي.. الجيل الذي عمل دراما وسينما مازالت في وجدان الشعب المصري وستظل".
وتابع: "الإذاعة والمسرح كل حاجة اتعلمتها منهم، وبحاول أتطور من الشغل ده، حتى الغناء بحاول أقدم حاجة مسلية ومختلفة للجمهور".
وشدد على أن الفرق بين الجيل القديم والحالي، هو أن القديم يتمتع بالمهنية الكبيرة، أي أنه يعمل بالفن على مدار العام، وليس لمدة شهور معينة من العام.
وعن فكرة الزواج بأربع نساء كما هو دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، قال رمضان إنه لا يفكر بالزواج بأربع نساء، موضحا: "لا يمكن أتجوز 4 ستات لأن مراتي ملبيالي كل احتياجاتي ومالية حياتي وقلبي، ومعنديش فراغ عاطفي، ولا وقت أتجوز 4 ستات".