محمد رمضان يرفض اقتراحا لجزء ثانٍ من "جعفر العمدة"

كشف الفنان المصري محمد رمضان رفضه لاقتراح بشأن وجود جزء ثانٍ من مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في شهر رمضان مؤخرا، واحتل الصدارة في دول الخليج وبلاد الشام.

وقال رمضان خلال حلوله ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، إن "شخصية جعفر العمدة كانت واثقة في نفسها بشكل كبير"، حسب ما نقله موقع "فوشيا"، اليوم الأحد.

وأوضح أن العمل استطاع جمع كل شرائح المجتمع لتكامله، لافتا إلى أن النجاح في رأيه منظومة متكاملة من نص قوي وممثلين ناجحين.

وتابع: "أناس كثر لم تكن تنوي مشاهدة محمد رمضان، ولكن شاهدته، وهذا شيء أسعدني، قدمنا مشروعا استطاع أن يجذب الناس وهذا هو النجاح".