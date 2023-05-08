تفاصيل الجزء 4 من مسلسل "للموت"
كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عن تفاصيل تتعلق بالعمل على إنتاج جزء رابع من مسلسل "للموت"، عقب الإقبال الذي حققه العمل في مواسمه الثلاثة.
وأكدت بو غصن، خلال لقائها مع برنامج "كلام نواعم"، بأن تفاعل الجمهور مع مصير "ريم وسحر"، ورغبتهم في مشاهدة الثنائي من جديد، جعلت القائمين على المسلسل يقررون إنتاج جزء رابع.
وأعلنت استعدادها لتقديم الجزء الرابع من المسلسل، مشيرة أنه سيتألف من حلقات قليلة وليس 30 حلقة، كما سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني القادم.
وتداول رواد منصات التواصل أخبارا عن إنتاج الجزء الرابع من المسلسل بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي، لكن كاتبة المسلسل نادين جابر ردت على هذه الشائعات ونفتها.
وقالت نادين جابر: "مع احترامي بس المعلومات كلها غلط وما فيها شي من الصحة، لا من قريب ولا من بعيد، مع العلم إني بتمنى أشتغل مع هيفاء".
ودارت أحداث "للموت 3" حول "سحر وريم" بعد أن ظن الجميع وفاتهما، لتعودا من جديد بهويات جديدة وعمل لا يتخلله الخطر، إلا أن القدر يجبرهما على العودة إلى عالمهما مرة أخرى.
وشارك في بطولته كل من: ماغي بو غصن، يامن حجلي، مهيار خضور، دانييلا رحمة، أحمد الزين، وكارول عبود.