تفاصيل الجزء 4 من مسلسل "للموت"

كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عن تفاصيل تتعلق بالعمل على إنتاج جزء رابع من مسلسل "للموت"، عقب الإقبال الذي حققه العمل في مواسمه الثلاثة.

وأكدت بو غصن، خلال لقائها مع برنامج "كلام نواعم"، بأن تفاعل الجمهور مع مصير "ريم وسحر"، ورغبتهم في مشاهدة الثنائي من جديد، جعلت القائمين على المسلسل يقررون إنتاج جزء رابع.

وأعلنت استعدادها لتقديم الجزء الرابع من المسلسل، مشيرة أنه سيتألف من حلقات قليلة وليس 30 حلقة، كما سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني القادم.