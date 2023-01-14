إعلامي لبناني ينفي صحة اعتزال جورج وسوف الغناء بعد وفاة نجله وديع

نفى الإعلامي اللبناني نيشان، ما شاع خلال الساعات الماضية حول اعتزال الفنان جورج وسوف الفن.

وقال نيشان، في تصريحات صحفية، إن "وسوف لم يبلغه بخبر اعتزاله الغناء حزنًا على وفاة نجله كما تردد في الساعات القليلة الماضية".

وتابع، حسب موقع القاهرة 24: "لو كان عايز يعتزل كان اعتزل لما مرّ بأزمة مرضه الأخيرة".