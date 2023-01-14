إعلامي لبناني ينفي صحة اعتزال جورج وسوف الغناء بعد وفاة نجله وديع
نفى الإعلامي اللبناني نيشان، ما شاع خلال الساعات الماضية حول اعتزال الفنان جورج وسوف الفن.
وقال نيشان، في تصريحات صحفية، إن "وسوف لم يبلغه بخبر اعتزاله الغناء حزنًا على وفاة نجله كما تردد في الساعات القليلة الماضية".
وتابع، حسب موقع القاهرة 24: "لو كان عايز يعتزل كان اعتزل لما مرّ بأزمة مرضه الأخيرة".
وكانت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى، قالت إن الفنان السوري جورج وسوف يخطط لاعتزل الغناء بسبب وفاة ابنه "وديع"، الأسبوع الماضي، ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن عيسى قولها، إن "الفنان جورج وسوف ينوي اعتزال الفن بسبب وفاة نجله وديع، حسبما قال لأحد المقربين منه".
وأضافت عيسى: "لن يحتمل سماع لقب أبو وديع أثناء الغناء على المسرح". موضحة أن "المقربين من جورج وسوف يحاولون ثنيه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله، والاستمرار في الغناء"، وفق قولها.