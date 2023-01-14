إعلامي لبناني ينفي صحة اعتزال جورج وسوف الغناء بعد وفاة نجله وديع

إعلامي لبناني ينفي صحة اعتزال جورج وسوف الغناء بعد وفاة نجله وديع

إرم نيوز

نفى الإعلامي اللبناني نيشان، ما شاع خلال الساعات الماضية حول اعتزال الفنان جورج وسوف الفن.

وقال نيشان، في تصريحات صحفية، إن "وسوف لم يبلغه بخبر اعتزاله الغناء حزنًا على وفاة نجله كما تردد في الساعات القليلة الماضية".

وتابع، حسب موقع القاهرة 24: "لو كان عايز يعتزل كان اعتزل لما مرّ بأزمة مرضه الأخيرة".

إعلامي لبناني ينفي صحة اعتزال جورج وسوف الغناء بعد وفاة نجله وديع
أنباء عن نية جورج وسوف الاعتزال بعد وفاة ابنه

وكانت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى، قالت إن الفنان السوري جورج وسوف يخطط لاعتزل الغناء بسبب وفاة ابنه "وديع"، الأسبوع الماضي، ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن عيسى قولها، إن "الفنان جورج وسوف ينوي اعتزال الفن بسبب وفاة نجله وديع، حسبما قال لأحد المقربين منه".

إعلامي لبناني ينفي صحة اعتزال جورج وسوف الغناء بعد وفاة نجله وديع
تلاوة القرآن الكريم في عزاء وديع جورج وسوف داخل الكنيسة.. فما السبب؟!

وأضافت عيسى: "لن يحتمل سماع لقب أبو وديع أثناء الغناء على المسرح". موضحة أن "المقربين من جورج وسوف يحاولون ثنيه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله، والاستمرار في الغناء"، وفق قولها.

منوعات

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com