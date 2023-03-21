وفاة بولس غرانت نجم أفلام Star Wars

وتحدثت ابنته، صوفي، 28 عامًا، لصحيفة "ذا صن" البريطانية، عن حزنها الكبير لفقدان والدها بوفاته المفاجئة، وقالت عنه: "إنه شخص محبوب جدًا، وكان يضفي أجواء من السعادة والبهجة على عائلته والجميع".

يذكر أن الممثل بولس غرانت ظهر في العديد من الأفلام السينمائية والتي حققت شهرة عالمية، ومن بينها الجزء السادس من سلسلة حرب النجوم وعنوانه "عودة الجيداي"، وصدر في العام 1983، وفيلم Willow، والذي صدر في العام 1988، وأيضًا فيلم "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" والذي صدر في العام 2001.

ورغم ذلك، كان يعاني غرانت من الفقر في السنوات الأخيرة من حياته، حيث كشف عن ذلك في لقاء صحفي أجراه في العام 2014، مع صحيفة "ميرور" البريطانية، معترفًا خلاله بأنه يعاني من ضائقة مالية بعدما تراجعت أعماله الفنية.

وصرح غرانت آنذاك، بأنه أنفق كافة أموال أفلامه على المخدرات؛ للتخلص من الاكتئاب الذي أصابه بعدما انفصل عن زوجته.

وبعد وفاته دشنت عائلة الممثل أمس، حملة عبر صفحة Go Fund Me الخاصة بالمساعدات، للحصول على تمويل مالي، تكلفة مراسم جنازته.