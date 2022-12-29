ميشيل أوباما: لم أتحمل زوجي 10 سنوات

وخلال مقابلة مائدة مستديرة مع تلفزيون "ريفولت" الأمريكي، تحدثت ميشيل بإسهاب عن تحديات تربية ابنتين صغيرتين بينما كان الزوجان يتقدمان في مسيرتهما المهنية والضغط الذي فرضه ذلك على الزواج.

وقالت ميشيل، في المقابلة التي نَشرت جزءًا منها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية الأربعاء "نحن لا نتحدث عن مقدار العمل المطلوب ومدى صعوبة ذلك حتى عندما تكون في حالة حب بجنون مع الشخص، وحتى عندما يكون كل شيء على ما يرام".

وأضافت "يعتقد الناس أنني أكون حقيرة بقول هذا: كانت هناك 10 سنوات لم أستطع فيها تحمل زوجي.. وخمّنوا متى حدث ذلك؟ عندما كانت ابنتانا صغيرتين".