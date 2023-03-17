مقابلة للفنانة المصرية زينة مع إعلامي لبناني تثير الجدل

أثار جانب من لقاء إعلامي مع الفنانة المصرية زينة، جدلا بين متابعين، بسبب طريقة ردها على الأسئلة التي تم طرحها عليها.

وطالت الانتقادات كذلك، الإعلامي اللبناني علي عجمي صاحب المقابلة، إذ أكدوا أن أسئلته بدورها "استفزازية" و"غير لائقة".

وكان مقطع فيديو متداول، غير معروف تفاصيل مكانه وزمانه، يوثق مقابلة الإعلامي علي مع الفنانة زينة، وطرحه سؤالا عليها عن "وضع أولادها".

وسأل الإعلامي اللبناني، الفنانة المصرية: "ولادك هلق خبرينا عنن، كيف وضعن؟".

ما دفع الفنانة المصرية للرد مباشرة، وبطريقة منفعلة: "ليه أخبرك عنهم، إنت مين؟"، فيما حاول علي عجمي فيما يبدو تدارك الوضع، ليرد بأنه يطمئن عليهم من باب "اشتياقه لهم وحبه"، حيث عاودت الرد بالقول إنهم "بخير".

وما لبث أن طرح الإعلامي عجمي سؤالا آخر عن أبنائها، ليسألها إن كانت توافق على دخولهم مجال التمثيل في المستقبل، حيث ردت الفنانة زينة بالقول: "إنت ضامن تكون عايش ساعتها علشان اقلك".