مقابلة للفنانة المصرية زينة مع إعلامي لبناني تثير الجدل
أثار جانب من لقاء إعلامي مع الفنانة المصرية زينة، جدلا بين متابعين، بسبب طريقة ردها على الأسئلة التي تم طرحها عليها.
وطالت الانتقادات كذلك، الإعلامي اللبناني علي عجمي صاحب المقابلة، إذ أكدوا أن أسئلته بدورها "استفزازية" و"غير لائقة".
وكان مقطع فيديو متداول، غير معروف تفاصيل مكانه وزمانه، يوثق مقابلة الإعلامي علي مع الفنانة زينة، وطرحه سؤالا عليها عن "وضع أولادها".
وسأل الإعلامي اللبناني، الفنانة المصرية: "ولادك هلق خبرينا عنن، كيف وضعن؟".
ما دفع الفنانة المصرية للرد مباشرة، وبطريقة منفعلة: "ليه أخبرك عنهم، إنت مين؟"، فيما حاول علي عجمي فيما يبدو تدارك الوضع، ليرد بأنه يطمئن عليهم من باب "اشتياقه لهم وحبه"، حيث عاودت الرد بالقول إنهم "بخير".
وما لبث أن طرح الإعلامي عجمي سؤالا آخر عن أبنائها، ليسألها إن كانت توافق على دخولهم مجال التمثيل في المستقبل، حيث ردت الفنانة زينة بالقول: "إنت ضامن تكون عايش ساعتها علشان اقلك".
وتسببت طريقة طرح الأسئلة وكذلك أجوبة الفنانة في جدل بين متابعين، إذ انتقد فريق منهم ردود الفنانة زينة، التي اعتبروا أنها تفتقر إلى "اللباقة"، بينما رأى آخرون أن أسئلة الإعلامي كانت مستفزة وأنه تعمد طرحها، نظرا للقضية الشهيرة بشأن نسبهما والتي سبقت ورفعتها الفنانة زينة على مواطنها الفنان أحمد عز.
وعلق حسام درويش بالقول: "لاهو صحفي او مذيع ولا هي فنانة، احنا عايشين في فترة مايعلم بيها الا ربنا".
بينما دافع متابع عن الإعلامي اللبناني، في الوقت الذي هاجم فيها الفنانة المصرية: "ده إسلوبها من زمان وعملت كدة مع كذا حد قبل كدة…وأنا بصراحة مش شايف حاجة غلط في سؤال المذيع!".
فيما انتقدتها متابعة: "وش دخل سؤاله بجوابها .. كانت تقدر تقول اولاد مااحب احد يسالني عنهم".
بينما دافع "فارس" عن الفنانة زينة: "هو الرد قوي جدا ومزعج… بس يستاهل، لانه يسألها وهو عارف ان فيه قصه قديمه واتسكرت. هو كان حاب ينبش في موضوع مزعج لها وهي عارفه انه عارف ان هذا السؤال مزعج بالنسبه لها".
وكانت قضية نسب توأم الفنانة زينة إلى الفنان أحمد عز قد شغلت الإعلام لعدة سنوات، إذ اتهمت الفنانة زينة الفنان أحمد عز بإنكار توأمه منها.
وأسدلت المحكمة الستار على قضية النسب، بعد صراع قضائي طويل بين الفنانين، انتهى بإثبات نسب توأم الممثلة زينة للممثل أحمد عز، وتسجيلهما باسمه.