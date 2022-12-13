لماذا طالب المصريون بإلغاء عرض كيفين هارت في القاهرة؟

وقال المغردون الذين رفضوا حفل هارت في مصر، إن الممثل ينتمي لحركة "الأفروسنتريك" أو ما يطلق عليها "المركزية الأفريقية"، وهي نموذج فكري يسلط الضوء على المساهمات الأفريقية في التاريخ.

وبدأ هذا النموذج بالانتشار في بداية العشرينيات من القرن الماضي، حيث بدأ في المجتمعات الأفريقية بالولايات المتحدة الأمريكية، لكنه انتشر لاحقا بين الأفارقة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وعلق الممثل المصري يوسف عثمان عبر تويتر قائلا: "وكيفين هارت لما يجي مصر ويديها واحده الهرم بتاعنا على المسرح، الناس حتقوله ايه؟".

بينما قال مغرد آخر: "المصريين عمرهم ما كانوا سود ولا بينتموا لشعوب وسط افريقيا زي ما الافروبيز عمموا ده، المصريين كانوا مصريين بس وهيفضلوا كده ومش هيقبلوا ان واحد من مجموعة حرامية عايزين يسرقوا حضارته يجي على ارضها ويروج للكلام ده".

تصريحات مفبركة

وقال قسم آخر من المغردين، إن التصريحات التي نسبها البعض لكيفين هارت عن المصريين "غير صحيحة" و"مفبركة"، إذ لم يتم إثبات صحة المعلومات بمقطع فيديو، مطالبين كل من ركب الموجة بالتروي وتحري الدقة.

لا تعليق من الجهة المنظمة

من جانبها، لم تعلق الجهة المنظمة للحفل وهي شركة R Production على الجدل المثار، بل أكملت التروج للعرض المنتظر، الذي كانت قد نشرت تفاصيله على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو لهارت نفسه، قال فيه: "سارعوا في الحصول على تذاكركم، سأكون معكم في استاد القاهرة بتاريخ 21 شباط".