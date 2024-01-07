ما حقيقة طلاق شيماء سيف وتعرضها للعنف الأسري؟

نفى مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيماء سيف، ما تردد خلال الساعات الماضية حول طلاقها وتعرضها للعنف من قبل زوجها المنتج محمد كارتر، مشيراً إلى أن هذه الأنباء "عارية تماما من الصحة".

وأكد المصدر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول شائعات حول انفصال الفنانة المصرية، لافتاً إلى أن "هذا الأمر يسبب استياءً شديداً للزوجين".

وكانت شيماء سيف تحدثت في لقاء تلفزيوني سابق عن شائعات طلاقها التي دائماً ما تتردد، مؤكدة أنها لا ترد عليها حتى لا تعطيها أهمية وتزداد انتشاراً.

وأضافت أنها لا تعرف مصدر مثل تلك الشائعات، فيما شددت على أن أثرها كبير، متطرقة إلى مثال عن شائعة ادعت أنها مصابة بالسرطان؛ الأمر الذي أثار قلق ومخاوف والدتها عليها.