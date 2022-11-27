بعد النجم دانيال كريج.. آرون جونسون مرشح لدور جيمس بوند

تم اختيار الممثل الإنجليزي آرون تايلور جونسون، كواحد من المرشحين الأوفر حظًا ليحل محل النجم دانيال كريج، في فيلم "جيمس بوند" القادم.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية ان الممثل البالغ من العمر 32 عامًا ظهر كمرشح مفضل لتولي شخصية العميل "007" في الفيلم بعد مشاركته في اختبار على الشاشة.

ولفتت الصحيفة إلى أن جونسون ليس معروفًا مثل الممثلين الآخرين الذين رشحوا لتولي الدور، بما في ذلك توم هاردي وجيمس نورتون وإدريس إلبا.

وقالت: "ومع ذلك، فإن قدراته التمثيلية ليست صغيرة بأي حال من الأحوال، إذ إنه لعب دور البطولة في أفلام Kick-Ass و Avengers: Age of Ultron و Godzilla".

ونقلت الصحيفة عن مصدر فني قوله إن "جونسون أثار إعجاب منتجة أفلام بوند، باربرا بروكلي، خلال التجربة التي جرت في استوديوهات باينوود الأمريكية".