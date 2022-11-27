بعد النجم دانيال كريج.. آرون جونسون مرشح لدور جيمس بوند
تم اختيار الممثل الإنجليزي آرون تايلور جونسون، كواحد من المرشحين الأوفر حظًا ليحل محل النجم دانيال كريج، في فيلم "جيمس بوند" القادم.
وذكرت صحيفة "صن" البريطانية ان الممثل البالغ من العمر 32 عامًا ظهر كمرشح مفضل لتولي شخصية العميل "007" في الفيلم بعد مشاركته في اختبار على الشاشة.
ولفتت الصحيفة إلى أن جونسون ليس معروفًا مثل الممثلين الآخرين الذين رشحوا لتولي الدور، بما في ذلك توم هاردي وجيمس نورتون وإدريس إلبا.
وقالت: "ومع ذلك، فإن قدراته التمثيلية ليست صغيرة بأي حال من الأحوال، إذ إنه لعب دور البطولة في أفلام Kick-Ass و Avengers: Age of Ultron و Godzilla".
ونقلت الصحيفة عن مصدر فني قوله إن "جونسون أثار إعجاب منتجة أفلام بوند، باربرا بروكلي، خلال التجربة التي جرت في استوديوهات باينوود الأمريكية".
وقال المصدر: "ذهب جونسون لاختبارات الشاشة ليكون أحد مرشحي البطولة في فيلم بوند التالي، وذلك في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.. وقد أحبه المنتجون وباربارا، نظرا لأدائه القوي.. وهو الآن من أقوى المرشحين للعب دور البطولة في ذلك الفيلم".
واشارت صحيفة "صن" إلى أن "العاملين على إنتاج الفيلم أوضحوا سابقا أنهم يبحثون عن شخصية أصغر سنا للقيام بدور بوند، أي شخصا في الثلاثينيات من عمره مثل جونسون".
ولفتت إلى أن "جونسون بدأ حياته الفنية في المسلسل التلفزيوني Armadillo في 2001، قبل أن يتألق في برامج أخرى مثل The Bill and Casualty، ثم يقوم ببطولة فيلم Nowhere Boy عام 2009".
وبحسب الصحيفة فقد ولد جونسون في "باكينجهام"، وتلقى تعليمه في مدرسة "هولمر جرين سينيور" حيث درس الدراما والجاز، وبدأ التمثيل كهاوٍ في سن السادسة عندما شارك في مسريحة "ماكبث" لوليم شكسبير على خشبة المسرح في لندن.