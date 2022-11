بعد النجم دانيال كريج.. آرون جونسون مرشح لدور جيمس بوند

وقال المصدر: "ذهب جونسون لاختبارات الشاشة ليكون أحد مرشحي البطولة في فيلم بوند التالي، وذلك في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.. وقد أحبه المنتجون وباربارا، نظرا لأدائه القوي.. وهو الآن من أقوى المرشحين للعب دور البطولة في ذلك الفيلم".

واشارت صحيفة "صن" إلى أن "العاملين على إنتاج الفيلم أوضحوا سابقا أنهم يبحثون عن شخصية أصغر سنا للقيام بدور بوند، أي شخصا في الثلاثينيات من عمره مثل جونسون".

ولفتت إلى أن "جونسون بدأ حياته الفنية في المسلسل التلفزيوني Armadillo في 2001، قبل أن يتألق في برامج أخرى مثل The Bill and Casualty، ثم يقوم ببطولة فيلم Nowhere Boy عام 2009".

وبحسب الصحيفة فقد ولد جونسون في "باكينجهام"، وتلقى تعليمه في مدرسة "هولمر جرين سينيور" حيث درس الدراما والجاز، وبدأ التمثيل كهاوٍ في سن السادسة عندما شارك في مسريحة "ماكبث" لوليم شكسبير على خشبة المسرح في لندن.