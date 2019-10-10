من هو المخرج التونسي شوقي الماجري؟

أثار نبأ وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري، اليوم الخميس، إثر نوبة قلبية مفاجئة، عن عمر 58 عامًا، حزنًا في الوسط الفني.

وتمكن الماجري خلال سنوات عمله من ترك بصمته في العديد من المسلسلات العربية التي أهلته إلى الحصول على العديد من الجوائز، كما أخرج عملًا سينمائيًّا وحيدًا وهو ”مملكة النمل“ عن المقاومة الفلسطينية ونال عنه بضع جوائز.

النشأة والبدايات

ولد المخرج التونسي شوقي الماجري في الـ 11 من أكتوبر/تشرين الأول عام 1961 في منطقة باب سويقة بالعاصمة تونس، تلقى تعليمه في مدرسة المعهد الصادقي ثم انتقل عام 1994 إلى بولندا لدراسة الإخراج بالمعهد الوطني للسينما والمسرح والتلفزيون‏ (لودز)، وحصل على درجة الماجستير في السينما.

بعد ذلك قرر شوقي الماجري العودة إلى تونس، لكنه وجد صعوبات في العمل فاكتفى بتصوير أفلام قصيرة منها ”البريد و“مفتاح الصول“.

وبقي شوقي الماجري يعمل بخطوات بطيئة إلى أن عرض عليه الممثل السوري أيمن زيدان إخراج المسلسل التلفزيوني ”تاج الشوك“ عام 1998، لتتوالى عليه بعد ذلك العروض وليتمكن من إخراج عدد من المسلسلات العربية الناجحة مثل: مسلسل ”الاجتياح“.

أخرج شوقي الماجري نحو 13 مسلسلًا كان أهمها مسلسل ”اسمهان“ الذي يروي السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أسمهان، كما كانت له بصمته في عدد من المسلسلات التاريخية حيث أخرج مسلسل ”شهرزاد الحكاية الأخيرة“ ثم ”الطريق الوعر“ و“الأمين والمأمون“ و“الاجتياح“ و“أبو جعفر المنصور“، كما أخرج مسلسل ”نابليون والمحروسة“ عام 2012 ومسلسل ”حلاوة روح“.

إنجازات

حصد شوقي الماجري العديد من الجوائز الهامة عن أغلب الأعمال الذي قدمها، منها جائزة ”تايكي“ الأردنية لأفضل مخرج عربي عن مسلسله ”نابليون والمحروسة“، وجائزة مهرجان ”أدونيا“ للدراما السورية عام 2008 عن مسلسل ”أسمهان“ وجائزة ”أدونيا“ عام 2009 عن مسلسل ”هدوء نسبي“.

كما تمكن شوقي الماجري من خلال مسلسل ”الاجتياح“ من الفوز بجائزة ”الأيمي“ المقابلة لجائزة الأوسكار عام 2007.

يذكر أن المخرج الراحل شوقي الماجري تزوج من الفنانة الأردنية صبا مبارك، وله منها طفلٌ وحيد اسمه عمار وُلد في 2004، ولكنهما انفصلا لاحقًا.