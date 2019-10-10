سوزان نجم الدين تكشف سبب ارتدائها النقاب (فيديو)‎

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كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، سبب ارتدائها النقاب لمدة عامين أثناء تواجدها في سوريا خلال فترة الحرب، موضحة أنها كانت مهددة بالقتل لذلك قررت أن ترتدي النقاب لكي تحمي نفسها. وأوضحتْ، في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يكن أمامها في ذلك الوقت أي طريقة أخرى سوى ارتداء النقاب لكي تختفي عن الأنظار والهروب ممن يريدون…