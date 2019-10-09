حقيقة ”اختطاف“ الإعلامي ماضي الخميس تثير جدلاً واسعاً في الكويت

أحدثت قضية الإعلامي الكويتي ماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، جدلاً واسعاً بين النشطاء عبر منصات مواقع التواصل خلال الساعات الماضية عقب تصدرها حديث النواب والأكاديميين وتضارب الأنباء حول حقيقة هذه الحادثة المثيرة بين الرواية الرسمية ورواية الإعلامي محور الحدث.

وأثارت القضية ردود فعل متباينة بين النشطاء بين مشككٍ برواية الإعلامي الخميس وبين منتقدٍ ومستاء من تعامل الأجهزة الأمنية معه وفقاً للتفاصيل التي ذكرها، وبين من طالب وزارة الداخلية بتوضيح حقيقة ما حدث وكشف اللبس في القضية.

يمثل ماحدث للإعلامي الكويتي السيد ماضي الخميس وفقا لما تناقلته وسائل الاعلام تجاوز كبير للدستور والقانون ومواثيق حقوق الانسان ..

للانسان بشكل عام كرامته التي يجب ان لا تهان او يحط منها ولو كان متهما ..

سؤال برلماني تقدمت به لوزير الداخلية . pic.twitter.com/zK07VleS1V — محمد حسين الدلال (@m_h_aldallal) October 8, 2019

تضارب الروايتين

وكان الإعلامي الخميس قد ذكر ”أنه تعرض للضرب والاعتقال من قبل رجال المباحث بعد اختطافه من أمام منزله واحتجازه لساعات قبل تركه والاعتذار منه“، خلافاً لرواية الداخلية التي ذكرت ”بأن تصرفه مع رجال المباحث وعدم إبراز هويته أثار الشكوك ليتم إحالته إلى المخفر وإخلاء سبيله بعد التأكد من هويته“.

وزارة "الداخلية" مطالبة بإعلان الملابسات والإجراءات المتخذة، حفاظًا لحق الإعلامي #ماضي_الخميس وعموم المواطنين والمقيمين من أي تجاوزات مماثلة. https://t.co/sxkvb6ecy7 — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) October 8, 2019

التعاطف مع الإعلامي الخميس

وألقت القضية بظلالها على حديث النواب والأكاديميين بالرغم من تباين وجهات نظرهم حول حقيقتها، حيث تقدم النائب محمد الدلال بسؤال حول القضية لوزير الداخلية ”يمثل ماحدث للإعلامي الكويتي السيد ماضي الخميس وفقا لما تناقلته وسائل الاعلام تجاوز كبير للدستور والقانون ومواثيق حقوق الانسان .. للانسان بشكل عام كرامته التي يجب ان لا تهان او يحط منها ولو كان متهما .. سؤال برلماني تقدمت به لوزير الداخلية“.

وفي ذات السياق قال البرلماني أسامة الشاهين ”وزارة ”الداخلية“ مطالبة بإعلان الملابسات والإجراءات المتخذة، حفاظًا لحق الإعلامي #ماضي_الخميس وعموم المواطنين والمقيمين من أي تجاوزات مماثلة“.

احنا اسفين يالمباحث

حقكم علينا

احنا اللي كله نغلط عليكم ونثير استغرابكم وشكّم ومانعرف بانفسنا ومانبرز هوياتنا ونطقكم بعد الله يعينكم علينا pic.twitter.com/fdYPNRoKhM — nawaf alhendal (@nowaf_alhendal) October 8, 2019

ولم يقتصر الاستياء على تعرض الإعلامي للاعتداء بل تسبب بيان الداخلية الذي نفى حقيقة رواية الإعلامي الخميس باستياء مضاعف من قبل النشطاء، حيث علق نواف الهندال مؤسس منظمة كويت ووتش لحقوق الانسان مستهزئاً ”احنا اسفين يالمباحث حقكم علينا احنا اللي كله نغلط عليكم ونثير استغرابكم وشكّم ومانعرف بانفسنا ومانبرز هوياتنا ونطقكم بعد الله يعينكم علينا“.

التشكيك برواية الخميس

ورغم حجم التعاطف مع الإعلامي الخميس ومطالبة السلطات بمحاسبة رجال المباحث وتوضيح حقيقة ما حدث، فقد تعالت أصوات أخرى شككت بروايته، ومنهم الناشط حامد تركي بويابس الذي نفى صحة حديث الإعلامي الخميس.

وقال يويابس في سلسلة تغريدات متتابعة حول القضية ”في ليلة يوم السبت 2019/10/5م وتحديداً الساعة 11 مساءاً وقف ”ماضي“ أمام واجهة منزلهم وعند السؤال عن اسمهِ من رجل مباحث إدارة التنفيذ بعد أن عرف عن نفسهِ قال:“أنا بوعبدالله“ عطني هويتك؟ فرد ”ماضي“ صارخاً: ليش شتبون وهو يسحب رجل المباحث للمنزل“.

حقيقة ما حدث..

للمواطن "ماضي الخميس"-1️⃣

في ليلة يوم السبت 2019/10/5م وتحديداً الساعة 11 مساءاً وقف "ماضي" أمام واجهة منزلهم وعند السؤال عن اسمهِ من رجل مباحث إدارة التنفيذ بعد أن عرف عن نفسهِ

قال:"أنا بوعبدالله"

عطني هويتك؟

فرد "ماضي" صارخاً:

ليش شتبون وهو يسحب رجل المباحث للمنزل — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) October 8, 2019

حقيقة ما حدث..

للمواطن "ماضي الخميس"-2️⃣

فقام رجل المباحث وبمساعدة زمليه سحب "ماضي" لمركبة المباحث وتم ادخاله بالقوة إلى المقعد الخلفي وتم اقتياد يدٌ واحد بالأصفاد الحديدية وتم ترحيله إلى مفخر المنطقة حيث قدم للضابط هويته وبعد التعرف عليه أُخلي سبيله على الفور وطلب تسجيل قضية ضدهم — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) October 8, 2019

وأضاف بويابس ”فقام رجل المباحث وبمساعدة زمليه سحب ”ماضي“ لمركبة المباحث وتم ادخاله بالقوة إلى المقعد الخلفي وتم اقتياد يدٌ واحد بالأصفاد الحديدية وتم ترحيله إلى مفخر المنطقة حيث قدم للضابط هويته وبعد التعرف عليه أُخلي سبيله على الفور وطلب تسجيل قضية ضدهم“.

وكذلك شكك الصحفي نامي حراب المطيري برواية الإعلامي الخميس، قائلاً ”غير مرتاح من رواية ماضي الخميس حول حادثة الاعتداء عليه من قبل رجال المباحث. يبدو ان السالفه فيها“لحمة ضب“ ولاأعتقد ان رجال امن لديهم ذرة عقل يمكن ان يقدموا على هذا التصرف وهم يعرفون عواقبه الوخيمه!! •لازالت الحقيقه غائبه!!“.

#ماضي_الخميس

غير مرتاح من رواية ماضي الخميس حول حادثة الاعتداء عليه من قبل رجال المباحث.

يبدو ان السالفه فيها"لحمة ضب"

ولاأعتقد ان رجال امن لديهم ذرة عقل يمكن ان يقدموا على هذا التصرف وهم يعرفون عواقبه الوخيمه!!

•لازالت الحقيقه غائبه!! pic.twitter.com/4tca2IQX4P — نامي حراب المطيري (@NamiHerab) October 8, 2019

وفي حين يتواصل الجدل حول هذه القضية، فقد كشف الإعلامي الخميس أنه سيتحدث عن حقيقة ما تعرض له بالتفاصيل مساء الأربعاء على ”الراي“ في برنامج الراي عشر إلا عشر، بعد أن استنكر بيان وزارة الداخلية حول تفاصيل هذه الحادثة وأعلن أن القضاء سوف يفصل في هذه القضية.