إعلامية تطرد ضيفًا رنّ هاتفه على الهواء (فيديو)

فقدت الإعلامية الأمريكية الشهيرة، ويندي ويليامز، أعصابها بعد أن انفجر هاتف أحد حضور برنامجها بالرنين خلال العرض، حيث طالبته بالخروج.
وكان رنين هاتف محمول، أجبر مقدّمة البرامج الحوارية، خلال عرض حلقة برنامجها The Wendy Williams Show عن التوقف أثناء حديثها، حسب ما نشره موقع رادار أون لاين، إذ وجهت حديثها على الفور إلى صاحب الهاتف قائلة: ”اخرج! اخرج! أطفئ الهاتف“.
ثم تابعت توبيخه: ”نعم، التذاكر مجانية.. لكن عندما تأتي إلى هنا يجب عليك إيقاف تشغيل هاتفك، يرجى إيقاف تشغيل هاتفك“.
View this post on Instagram
فقدت الإعلامية الأمريكية الشهيرة، #ويندي_ويليامز، أعصابها بعد أن انفجر هاتف أحد حضور برنامجها بالرنين خلال العرض، حيث طالبته بالخروج. وكان رنين هاتف محمول، قد أجبر مقدّمة البرامج الحوارية، خلال عرض حلقة برنامجها The Wendy Williams Show عن التوقف أثناء حديثها، بحسب ما نشره موقع رادار أون لاين، حيث وجهت حديثها على الفور إلى صاحب الهاتف قائلة: ”اخرج! اخرج! أطفئ الهاتف“. ثم تابعت توبيخه: ”نعم التذاكر مجانية، لكن عندما تأتي إلى هنا يجب عليك إيقاف تشغيل هاتفك، يرجى إيقاف تشغيل هاتفك“. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #فيديوهات #مقابلة #امريكا #مشاهير #أخبار_مشاهير #طرائف #ترند #اكسبلور #مذيعات #news #trend #video #interview #thewendywilliamsshow #wendywilliams
ويُعرف عن ويليامز أنها كثيرًا ما تصدم جمهورها ومتابعيها بمواقفها الجريئة في حلقات برنامجها، منذ أن تقدمت بطلب الطلاق من زوجها كيفين هانتر في نيسان/أبريل الماضي.
ومن الناحية الشخصية، دفعت ويليامز أخيرًا، 250 ألف دولار لزوجها السابق، المنتج كيفن هنتر مقابل ترتيبات معيشته الجديدة، بسبب السير في إجراءات الطلاق، على خلفية تأزم علاقتهما في وقت سابق من العام الجاري، بعد زواج استمر طويلًا عقب مزاعم بأن لديه طفلًا من امرأة أخرى.