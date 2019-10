إعلامية تطرد ضيفًا رنّ هاتفه على الهواء (فيديو)

View this post on Instagram

فقدت الإعلامية الأمريكية الشهيرة، #ويندي_ويليامز، أعصابها بعد أن انفجر هاتف أحد حضور برنامجها بالرنين خلال العرض، حيث طالبته بالخروج. وكان رنين هاتف محمول، قد أجبر مقدّمة البرامج الحوارية، خلال عرض حلقة برنامجها The Wendy Williams Show عن التوقف أثناء حديثها، بحسب ما نشره موقع رادار أون لاين، حيث وجهت حديثها على الفور إلى صاحب الهاتف قائلة: ”اخرج! اخرج! أطفئ الهاتف“. ثم تابعت توبيخه: ”نعم التذاكر مجانية، لكن عندما تأتي إلى هنا يجب عليك إيقاف تشغيل هاتفك، يرجى إيقاف تشغيل هاتفك“. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #فيديوهات #مقابلة #امريكا #مشاهير #أخبار_مشاهير #طرائف #ترند #اكسبلور #مذيعات #news #trend #video #interview #thewendywilliamsshow #wendywilliams