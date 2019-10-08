إعلامية تطرد ضيفًا رنّ هاتفه على الهواء (فيديو)

فقدت الإعلامية الأمريكية الشهيرة، ويندي ويليامز، أعصابها بعد أن انفجر هاتف أحد حضور برنامجها بالرنين خلال العرض، حيث طالبته بالخروج.

وكان رنين هاتف محمول، أجبر مقدّمة البرامج الحوارية، خلال عرض حلقة برنامجها The Wendy Williams Show عن التوقف أثناء حديثها، حسب ما نشره موقع رادار أون لاين، إذ وجهت حديثها على الفور إلى صاحب الهاتف قائلة: ”اخرج! اخرج! أطفئ الهاتف“.

ثم تابعت توبيخه: ”نعم، التذاكر مجانية.. لكن عندما تأتي إلى هنا يجب عليك إيقاف تشغيل هاتفك، يرجى إيقاف تشغيل هاتفك“.

ويُعرف عن ويليامز أنها كثيرًا ما تصدم جمهورها ومتابعيها بمواقفها الجريئة في حلقات برنامجها، منذ أن تقدمت بطلب الطلاق من زوجها كيفين هانتر في نيسان/أبريل الماضي.

ومن الناحية الشخصية، دفعت ويليامز أخيرًا، 250 ألف دولار لزوجها السابق، المنتج كيفن هنتر مقابل ترتيبات معيشته الجديدة، بسبب السير في إجراءات الطلاق، على خلفية تأزم علاقتهما في وقت سابق من العام الجاري، بعد زواج استمر طويلًا عقب مزاعم بأن لديه طفلًا من امرأة أخرى.