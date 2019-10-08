وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري طلعت زكريا، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عامًا بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر.

وكانت ابنته إيمي أعلنت أن وضعه الصحي حرج بعد نقله للمستشفى إثر وعكة ألمت به.

ونعى الفنان الراحل عدد من الفنانين المصريّين، ممن عاشره عن قرب، أو جمعتهم معه أعمال فنية خلال مسيرته الطويلة.

وكتب صديق طلعت زكريا الفنان صلاح عبدالله: ”والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل، ارتحت يا طلعت بس أنا تعبان قوي يا خويا ومش قادر أضحك زي ما اتفقنا“.

واكتفت الفنانة رانيا يوسف بالقول: ”وداعًا الفنان طلعت زكريا، اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان“. فيما كتب محمد هنيدي: ”مع السلامة يا صاحبي ..البقاء لله“.

وبأسى واضح نعى الفنان محمد البزاوي الفنان الراحل قائلًا: ”مع السلامه يا طلعت .. مع السلامه يا صاحب الروح الخفيفه .. مع السلامه يا طباخ الرئيس .. مع السلامه يا نصه .. مع السلامه يا أجدع و أخف صديق .. هاتوحشنا“.

وغرد أمير كرارة مترحمًا على طلعت زكريا بالقول: ”ربنا يرحمك ويغفرلك حبيبي الغالي“، وكتب تامر عبدالمنعم: ”إلى رحمة الله صديقي النجم طلعت زكريا“.

وشارك الفنان طلعت في العديد من الأعمال الفنية، سواء أفلام أو مسلسلات أومسرحيات، كان آخرها فيلم ”حليمو أسطورة الشواطئ“ في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وكان طلعت انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان: ”الموقف“، بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي، كما تعاقد على فيلم ”الخوذه“، الذي سيجمعه بابنته إيمي، وسيشهد عودته للسينما بعد أن غاب عنها منذ 2017.