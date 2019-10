سوزان نجم الدين ترد على تكذيب باسم ياخور لها بشأن طلب استضافتها ببرنامجه (فيديو)

View this post on Instagram

‫⭕️حصري | حق الرد‬ ‫⁧‫#سوزان_نجم_الدين‬⁩ ترد وبالتسجيلات الصوتية على تصريحات ⁧‫#باسم_ياخور‬⁩ في لقائه الأخير بموقع ⁧‫#ET_بالعربي‬⁩ ونفيه دعوتها للمشاركة ببرنامج ⁧‫#أكلناها‬⁩. اللقاء كامل على الموقع الآن و لينك البايو ???? @etbilarabi