بعد إلغاء حفله بـ“موسم الرياض“.. نجل عبدالمجيد عبدالله يعلق على حالة والده الصحية (فيديو)

بعد إلغاء حفله بـ“موسم الرياض“.. نجل عبدالمجيد عبدالله يعلق على حالة والده الصحية (فيديو)

المصدر: أسماء حلمي – إ رم نيوز

كشف عبد الله، نجل الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، تفاصيل الوضع الصحي لوالده، وذلك بعد إلغاء حفله في ’’موسم الرياض‘‘ الذي كان قد أعلن عنه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.

وقال عبد الله في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق ’’سناب شات‘‘ وتداولته العديد من الحسابات الفنية: ”لكل من سألني عن الوالد بطمنكم كجمهوره ومتى ما يكون جاهز يظهر على المسرح صدقوني ما هيبخل عليكم“.

وأكد عبدالله عبدالمجيد أن الجمهور له مكانة كبيرة في قلب والده، قائلًا: ’’جمهوره غالي عليه كتير وأتوقع أنكم تعرفون‘‘.

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن أسفهم إزاء عدم استطاعة الفنان عبدالمجيد عبدالله الظهور على المسرح في موسم الرياض، حتى أن الفنان راشد الماجد حاول مواساته عبر حسابه على ’’تويتر‘‘ بنشر مقطع فيديو مجمع لعدة أغانيه.

وعلقّ راشد الماجد قائلًا: ’’ألف سلامة عليك يابوعبدالله يا ملك الساحة الفنية‘‘، ورد عبدالمجيد عبدالله بالقول: ’’يسلمك ربي يا ابو طلال وموفق في الموسم الجاي تنورنا وتسعدنا‘‘.

فيما فاجأ عبدالمجيد عبدالله جمهوره بإعلان جديد في الغناء، فنشر بعضًا من كلمات أغنيته الجديدة عبر حسابه على ’’تويتر‘‘ والتي يتعاون فيها مع الشاعر الغنائي رمز، والملحن أحمد الهرمي، وتحمل عنوان ’’أطيح واقف‘‘.

وفي مداخلة إذاعية أجراها الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، في منتصف حزيران/ يونيو الماضي، قال إنه يعاني من آلام في الأذن الداخلية منذ فترة طويلة، وإن المرض الذي يعاني منه اسمه ’’مانير‘‘، وهو يصيب الأذن الداخلية ولا علاج له.

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