ساندرا نشأت: أنا رسول نقلت نبض الشارع المصري إلى السيسي (فيديو)

قالت المخرجة المصرية ساندرا نشأت، إنها مواطنة بسيطة لا تفهم كثيرًا في السياسة لكنها حاولت أن تكون ”رسولًا“ ينقل نبض الشارع المصري إلى رئيسه، موضحة أنها استطاعت أن تقرب الصورة بين الطرفين وتكشف جوانب من حياة الرئيس للشعب.

وأضافت لـ“إرم نيوز“ أن ”السياسة لم تبعدها عن الفن لأنها لم تكن -أبدًا- لديها ميول سياسية، لكن مصر هي التي تجعلها تقدم أفلامًا تسجيلية بسيطة عند حدوث أي مشكلة“، موضحة أنها ”لن تقدم أي عمل لا يتساوى مع أعمالها السابقة ولا يحترم عقلية الجمهور“.

وعن موقفها من فيديوهات المقاول والفنان المعارض محمد علي أفادت ساندرا بأن ”التيار في هذا الوقت كان شديدًا والحقيقة غير واضحة، لذلك كان لا بد من فهم الحقيقة والنزول للمواطن المصري البسيط في الشارع الذي كان يقول رأيه بعفوية“، مبينة أن ”الفيلم الذي سجلته عن رأي الشارع المصري استغرق تصويره ساعتين لكن تم اختصاره إلى 10 دقائق حملت نسبة وتناسبًا من آراء الجمهور“.