متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم ’’ذا فويس‘‘ (فيديو)

شاركت المتسابقة المغربية وئام رضوان في الحلقة الثالثة من برنامج المواهب الغنائية ’’ذا فويس‘‘ وفاجأت المتسابقة المدربين في اللجنة بعدما التفوا لها فوجدوها من ذوي الاحتياجات الخاصة ’’الهمم‘‘. واستطاعت ’’وئام‘‘ ذات الـ22 عامًا جذب انتباه المدربين إليها بعد أن جاءت إطلالتها بكل ثقة في صوتها حيث أدت أغنية You are the reason للمغني Calun Scott،…