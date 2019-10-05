الفنان اللبناني ”وديع الشيخ“ يفقد وعيه على المسرح (فيديو)

فقد الفنان اللبناني ”وديع الشيخ“ وعيه أثناء إحيائه لحفل غنائي في بيروت، مساء الجمعة، حيث اختل توازنه بعض الشيء ثم سقط على الأرض في حالة إغماء.

وتحلق حوله سريعًا أفراد فرقته الموسيقية للاطمئنان عليه، ومحاولة إسعافه، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الفنان وديع الشيخ أو أسرته عن حالته الصحية، لتوضيح سبب الإغماء الذي حدث له وطمأنة الجمهور.

وكان الشيخ قد نجا من الموت المحقق منذ أيام قليلة إثر تعرّضه لحادث خلال تصويره حلقة جديدة ضمن برنامج ”خدني معك“ الذي يُعرض على قناة OTV، مع الفنان وسام صباغ، فأثناء تصوير وديع الشيخ لفقرة ركوب ”الجي سكي“، وهي هوايته المعتادة، وقع منه ما تسبّب في دخوله المستشفى لساعات لإجراء الفحوصات الطبية.