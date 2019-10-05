الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد ترد على اتهامها بـ“سب“ السعودية

خرجت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد عن صمتها لتوضح حقيقة المحادثة التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، والمنسوبة إليها وهي تسب إحدى المواطنات السعوديات وتصف الشعب السعودي بـ“المنافق“ بعد أن اتهمتها الأخيرة بالترويج لمنتجات مغشوشة.

وأكدت فوز، عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، أن هذه المحادثة تمت فبركتها لتشويه صورتها أمام الشعب السعودي، موضحة أنها ستقاضي الشخص الذي قام بفبركة هذه المحادثة من خلال الاستعانة بمحامٍ سعودي كبير.

وكتبت:“متابعيني من السعودية، شاهدت موضوعًا مفبركًا نزله إنسان تافه، محادثة بكلام وأسلوب مو أسلوبي ولا كلام أصلًا هو يقال من واحدة بمكانتي، وكان جدير باللي مسوي فوتوشوب على الأقل يركز على التوقيت، وكذلك على الرمز بالمحادثة لأنه ليس له أي علاقة برمز إنستغرام“.

وتابعت:“وعمومًا من يتابعني يعرفني، ويعرف أسلوبي قبل ما يكبّر الموضوع لأن جد تأتيك التهم وأنت نائم“.

وأضافت:“أُكن كل الحب والتقدير للشعب السعودي، والكلام ما بدر مني ولا راح يبدر مني عن أي شعب أو دولة، ومن يعرف محاميًا قويًا في السعودية يبلغني“..

كما قامت فوز بنشر مجموعة من الصور لهذه المحادثه، كدليل على فبركتها، من خلال المقارنة بين التوقيت واللوجو الحقيقي لحسابها والمفبرك، بالإضافة إلى وجود بعض الأخطاء الفنية في شكل إنستغرام.

وسبق أن ردّتْ الفاشينيستا الكويتية، فوز الفهد، على اتهامها بالتعاقد مع شركة مجوهرات إسرائيلية، لكي تكون الوجه الإعلاني لها، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح نهائيًا.

وقالت فوز، عبر ”سناب شات“:“أولًا أنا مو وجه إعلاني لهذه الشركة ولا وقّعت معها عقدًا ولا استلمت أي دينار لما حضرت هذا الإيفينت.. وما في أي دعم مادي أو اتفاق بيني وبين هذه الشركة“.

وأضافتْ:“ياريت اللي قاعدين بينزلوا معلومات عن الشركة على أنها إسرائيلية يتأكدوا.. هي شركة فرنسية وصاحبتها فرنسية وتم التعاقد مع موديل فلسطينية اللي أنا نزلت صورة مع والدها وهما أصلاً فلسطينيان ومسلمان ودائمًا يدافعان عن القضية الفلسطينية“.