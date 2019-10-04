الأمير هاري يوبخ صحفية ضايقته (فيديو)

لم يتحمل الأمير هاري إلحاح مراسلة قناة ”سكاي نيوز“، خلال زيارته إلى مركز صحي خاص بعلاج المرض النفسي في مالاوي، فقام بتوبيخها قائلًا:“لا تتصرفي بهذا الشكل“.

حيث كان حفيد الملكة اليزابيث الثانية متوجهًا إلى سيارته، عندما لاحقته الصحفية ”رينون ميلز“ بأسئلتها:“ما الذي تسعى إلى إنجازه بهذه الزيارة؟“، و“لماذا كان مهمًا بالنسبة لك الحضور إلى هنا والتحدث إليهم؟“.

وحاول الأمير هاري التهرب من أي تصريح واكتفى بالرد مازحًا:“ماذا ؟ اسأليهم.“، مشيرًا إلى المستشفى، لكن صبره انتهى فأوقف الصحفية بإشارة من يده قبل أن يصعد إلى السيارة.

ولا يُخفي الأمير هاري دائمًا تضايقه من الصحافة، فقبل 3 أيام رفع دعوى ضد صحيفة ”ديلي ميل“ التي نشرت رسالة خاصة بميغان ميركل، ووجه لها عدة اتهامات أبرزها أنها تعامل زوجته كما كانت تعامل والدته الأميرة ديانا، التي فقدها بسبب ملاحقة الباباراتزي وهو في الثانية عشرة من العمر.

وسبق أن صرح العام 2017 أنه“ يشعر وكأنه سمكة حمراء في إناء زجاجي“ بسبب المتابعة الإعلامية الدائمة، وعند ارتباطه بميغان ميركل قال إنه ”خائف عليها“ .