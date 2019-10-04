محمد رمضان: انتظروني في موسم الرياض (فيديو)

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أعلن الفنان المصري محمد رمضان، أنه سيحيي حفلًا بالسعودية خلال موسم الرياض الذي ينطلق هذا الشهر. وظهر رمضان في مقطع فيديو مع سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، ليعلن عن أول حفل غنائي له في السعودية. وقال رمضان في الفيديو: ”انتظروني في حفل غنائي كبير في موسم الرياض“. #موسم_الرياض ????????????????????⁦@RiyadhSeason⁩ ⁦@Mohamed_Ramadan⁩ ⁦@Turki_alalshikh⁩ ⁦@RotanaMusic⁩…