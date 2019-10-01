هل تراجعت إليسا عن الاعتزال؟ (صورة)‎

ألمحت الفنانة اللبنانية إليسا إلى تراجعها عن قرار الاعتزال الذي اتخذته أخيرًا بإعلانها أن ألبومها الجديد سيكون الأخير لها في عالم الغناء، وذلك بعد توجهها لزيارة المملكة العربية السعودية والاجتماع بمسؤولي شركة ”روتانا“.

وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“ تعلق من خلالها على نتائج زيارتها للسعودية، قائلة: ”شكرًا لصاحب السمو الوليد بن طلال والسيد سالم الهندي لترحيبكما الحار وكرم الضيافة والدعم المستمر“.

وأضافت الفنانة اللبنانية: ”لقد كان من دواعي سروري إجراء مقابلة معكما كما هي الحال دائمًا للتخطيط والتنسيق“.

Thank you your Highness @Alwaleed_Talal and @salhendi for your warm welcome and hospitality and constant support. It was a pleasure meeting with you as always, to plan ahead and coordinate as usual — Elissa (@elissakh) October 1, 2019

ويبدو أن إليسا أرادت نفي الأنباء التي ترددت عن توتر العلاقة بينها وبين شركة روتانا؛ ما دفعها لاتخاذ قرار الاعتزال، كما أن حديثها عن وجود تنسيق وتخطيط بينهما يشير إلى إمكانية تراجعها عن الاعتزال.

وما يرجح صدق هذه التلميحات، ما قاله سالم الهندي في لقاء تلفزيوني سابق إذ صرَّح: ”العقد مع إليسا يضم 3 إلبومات وإن شاء الله يكون بيننا عقد رابع وخامس، وإليسا ابنة روتانا وكلانا لا يستطيع الاستغناء عن الآخر“.