هل تراجعت إليسا عن الاعتزال؟ (صورة)‎

ألمحت الفنانة اللبنانية إليسا إلى تراجعها عن قرار الاعتزال الذي اتخذته أخيرًا بإعلانها أن ألبومها الجديد سيكون الأخير لها في عالم الغناء، وذلك بعد توجهها لزيارة المملكة العربية السعودية والاجتماع بمسؤولي شركة ”روتانا“.

وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“ تعلق من خلالها على نتائج زيارتها للسعودية، قائلة: ”شكرًا لصاحب السمو الوليد بن طلال والسيد سالم الهندي لترحيبكما الحار وكرم الضيافة والدعم المستمر“.

وأضافت الفنانة اللبنانية: ”لقد كان من دواعي سروري إجراء مقابلة معكما كما هي الحال دائمًا للتخطيط والتنسيق“.

Thank you your Highness @Alwaleed_Talal and @salhendi for your warm welcome and hospitality and constant support. It was a pleasure meeting with you as always, to plan ahead and coordinate as usual

— Elissa (@elissakh) October 1, 2019