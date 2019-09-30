شوازينيغير يهدي سيارة كهربائية للطفلة السويدية المدافعة عن البيئة

قام النجم الأمريكي و الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا ارنولد شوازينيغير ، بإهداء سيارة كهربائية من نوع ”تسيلا موديل 3“ ، للطفلة السويدية الناشطة في مجال البيئة غريتا ثونبرغ ، لتتمكن من التنقل بسهولة في أرجاء الولايات المتحدة وكندا دون تلويث الهواء.

شوازينيغير الدي بدأ بدوره النضال في المجال البيئي منذ 2006 ، وتوجه سنة 2010 بإنشاء منظمة متخصصة ، سبق ن عبر عن إعجابه بالطفلة ذات ال 16 عاما ، وذلك خلال لقاء سابق بينهما في فيينا مطلع العام الحالي، كما عرض عليها ان تتصل به في حالة احتاجت لأية مساعدة .

ولفتت غريتا ثونبرغ أنظار العالم قبل أسبوع ، بالكلمة التي ألقتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، و التي تميزت بالحماس الشديد لدرجة الحدة ، حيث اتهمت زعماء العالم ”بسرقة شبابها واحلامها“. لإخفاقهم في اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة التغير المناخي .

ومن المعروف عنها انها منعت عائلتها من استعمال السيارات و ركوب الطائرات لأنها ملوثة للبيئة ، وبدورها عبرت المحيط الاطلسي بمركب شراعي للمشاركة في قمة المناخ العالمية.