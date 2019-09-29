بيع لوحة عثمانية تعود لعام 1880 بـ7.4 مليون دولار

بيعت لوحة فنية عثمانية قديمة تُسمى بـ“قارئة القرآن“، يرجع تاريخها لعام 1880 ميلاديًا، في أحد المزادات العلنية في لندن بملبغ 7.4 مليون دولار.

نشرت صحيفة ”إقنا“ إن لوحة ”قارئة القرآن“ من أعمال الفنان عثمان حمدى بك، رائد الرسم التركي الذي فارق الحياه في عام 1910، وقد بيعت في مزاد بونهامز بقيمة 6.3 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 7.4 مليون دولار، لتصبح بذلك أغلى لوحة فنية تركية.

جدير بالذكر أن الفنان الذي رسم هذه القطعة الفنية المميزة ولد في عام 1842 في مدينة اسطنبول وهو رسام ومفكر تركي.

اتسمت اللوحة الزيتية القماشية بالتفاصيل المميزة لملابس الشابة الجالسة في الصورة تقرأ القرآن والبيئة المليئة بالتصاميم الإسلامية الملونة، وتبلغ قياساتها 41.1 × 51 سم (1.34 × 1.67 قدم) وكانت هذه اللوحة بمثابة توقيع يحمل ملامح الرسام عثمان حمدي بك المميزة وأسلوبه الفريد.

أشارت التوقعات الأولية لسعر اللوحة في المزاد لبيعها بمبلغ يترواح بين 600 إلى 800 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 738 إلى 984 ألف دولار، إلا أن سعرها كسر حاجز التوقعات وبيعت بمبلغ ضخم.