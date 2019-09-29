تعرّف على موهبة مثيرة لملكة بريطانيا ”إليزابيث الثانية“

قالت مساعدة شخصية سابقة لملكة بريطانيا ”إليزابيث الثانية“، إن الملكة تتمتع بموهبة مثيرة وفذة في مجال تقليد الأصوات وطريقة حديث الأشخاص الذين تقابلهم، وفق ما ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن إنجيلا كيلي، التي عملت مساعدة شخصية للملكة ومشرفة الثياب في القصر الملكي، أفادت بأن ”الملكة تتمتع بحس فكاهي شديد، وأنها عادة ما تقلد لكنات التحدث للأشخاص الذين تقابلهم أو هؤلاء الذين يعملون لديها“.

وأضافت كيلي، أن ”الملكة استطاعت أن تقلد لكنتها هي، رغم أنها من مدينة ليفربول التي تختلف لكنة التحدث لدى سكانها عن لكنة سكان لندن”.