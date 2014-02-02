تسريب صورتين نادرتين لنجلاء فتحي

قامت صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورتين نادرتين للفنانة المصرية نجلاء فتحي إحداهما منذ حوالي 40 عاما وتظهر فيها مع شقيقتها منى، والثانية تجمعها بابنتها الوحيدة ياسمين من زوجها السابق سيف أبو النجا.
وأثارت الصورتان إعجاب عشاق نجلاء وأنهالت التعليقات فرحاً باختراق الحاجز الذي وضعته نجلاء بينها وبين الناس.
ورغم اختفاء النجمة الكبيرة عن الأضواء بإرادتها وبعدها عن السينما والتليفزيون ورفض إجراء حوارات صحفية أو محاولة الابتعاد الدائم عن عيون الإعلام والمعجبين إلا أن جمهورها ما يزال يبحث عن اي شئ يجمعه بنجمته المحبوبة.
يذكر أن زوج نجلاء الحالي الإعلامي حمدي قنديل صرح في أحد الحوارات الصحافية أخيراً أنه تزوج نجلاء بعدما تقدمت هي بطلب الزواج منه، وقالت له: "انت هتتجوزني النهارده يا حمدي إيه رأيك".