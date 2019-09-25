عبدالله السدحان يُعلن عودته للمسرح

أعلن الفنان السعودي عبدالله السدحان، عودته للمسرح بعمل اجتماعي كوميدي، مازال على ما يبدو ينتظر موافقة هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح ’’السدحان‘‘ أنه لم يتردد في التسجيل بموقع هيئة الترفيه كما طُلب، مؤكدًا في تغريدة له ردًا على الكاتب مشعل الرشيد، أن المسرح جزء لا يتجزأ من الترفيه خاصًة إذا كان هناك أكثر من فرقة لخلق روح المنافسة.

اخي مشعل لم أتردد بل قدمت على موقع الترفيه @Turki_alalshikh كما طُلِب .

مسرحية اجتماعية كوميدية تأليف

أ.احمد الدبيخي مؤلف مسرحية تحت الكراسي وإخراج سمعان العاني جاهزة للتنفيذ .

نعلم أن المسرح جزء لايتجزاء من الترفيه وخاصة إذا كان هناك اكثر من فرقة لخلق روح المنافسة

والله الميسر https://t.co/sRCEdRe5ql — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) September 25, 2019

وكتب مشعل الرشيد، موجهًا حديثه لعبدالله السدحان قائلًا: ’’الترفيه الحقيقي أن تقدم عروضًا مسرحية اجتماعية هادفة أنت وأمثالك نجوم الدراما السعودية، جمهورك يابو تركي في انتظارك فلا تتردد ولا تتأخر عليهم‘‘.

وردّ عبدالله السدحان قائلًا: ’’أخي مشعل لم أتردد بل قدمت على موقع الترفيه كما طُلِب، مسرحية اجتماعية كوميدية تأليف أحمد الدبيخي مؤلف مسرحية تحت الكراسي وإخراج سمعان العاني جاهزة للتنفيذ‘‘.

وأضاف الفنان السعودي: ’’نعلم أن المسرح جزء لا يتجزأ من الترفيه وخاصة إذا كان هناك أكثر من فرقة لخلق روح المنافسة، والله الميسر‘‘.

يُذكر أن عبدالله السدحان، ظهر في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل ’’بدون فلتر‘‘ حيث تم تصوير الجزء الثاني من العمل.