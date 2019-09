تطورات جديدة في أزمة إليسا وتركي آل الشيخ.. والـ“بلوك“ يحضر‎

تصاعدت وتيرة الأزمة بين المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، والنجمة اللبنانية إليسا، ولم يتوقف الأمر عند نشوب حرب كلامية بينهما تضمنت ردودًا قاسية بل علّق الطرفان على الأزمة مجددًا.

وفي تحدٍ واضح من جانب ”إليسا“، أعلنت النجمة اللبنانية في أول تعليق لها عن استعدادها للتواجد في حفل بالسعودية أي وقت، مستعينة بالجمهور في توجيه رسالة خاصة للشعب السعودي، وأكدت على استعدادها للتواجد في حفل بينهم، معربًة عن تقديرها ومحبتها للمملكة.

وأطلقت إليسا، تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“، قائلًة:“أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية وشعبها والوقت الذي ترونه مناسبًا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة“.

ولم يصمت تركي آل الشيخ، حيث أطلق تغريدتين قال فيهما:“حاول تعطي حبي فرصة“، و“أيوه كذا بوضوح أحب المملكة، وفي الوقت اللي بنطلب فيه أنا جاهز“، إلا أن الأمور بينهما لم تتوقف عند ذلك الحد، بل تطورت أيضًا بحضور الـ“بلوك“ بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاما بحذف بعضهما من حسابي ”تويتر“ و“إنستغرام“.

ويُتابع المستشار تركي آل الشيخ 95 شخصًا عبر حسابه على ”تويتر“ وتبين أن إليسا ليست من بينهم، أما على حساب ”تركي“ عبر ”إنستغرام“ فيُتابع 39 شخصًا وبالبحث اتضح أن ”إليسا“ ليست من بينهم أيضًا.

وعلى الجانب الآخر، وبالنسبة لحساب النجمة إليسا عبر ”تويتر“، تتابع 338 شخصًا، ليس من بينهم تركي آل الشيخ، وعبر حسابها على ”إنستغرام“ تتابع 238 شخصًا، وتبين أن المستشار السعودي ليس من بين المتابعين أيضًا.

ودخل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في حرب تصريحات مع الفنانة اللبنانية إليسا، على خلفية رد الأخيرة على معجبيها بشأن عدم تواجدها في حفلات العيد الوطني للمملكة على غرار المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وردت إليسا على المعجبين الذين طالبوا تركي آل الشيخ بالتعاقد مع ”إليسا“ لإحياء حفل في السعودية، عبر حسابها على ”تويتر“، قائلة:“عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية سيحدث ذلك إن كان الوقت مناسبًا، وليس عليك أن تسأل أي شخص عن ذلك لأنني حيث أنا أستحق أن أكون“.

ويبدو أن الرسالة لم تعجب آل الشيخ الذي ردَّ على إليسا قائلًا:“‏‎عشان كذا لم تستحقي أن تدعي“.

