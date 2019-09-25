وفاة المخرج المصري حسين عمارة ‎صانع رائعة ”البخيل وأنا“

رحل المخرج المصري حسين عمارة، اليوم الأربعاء، بهدوء داخل منزله في منطقة مصر الجديدة شرق العاصمة المصرية القاهرة عن عمر ناهز 70 عامًا.

وأعلنت أسرة المخرج الراحل تلقي العزاء بعد غدٍ الجمعة بمسجد الصديق في مساكن شيراتون بمصر الجديدة، على أن يتم تشييع الجثمان من مسجد الصديق لدفنه بمقابر الأسرة في مدافن طريق الفيوم جنوب القاهرة.

وأكدت نائب رئيس أكاديمية الفنون في مصر الدكتورة غادة جبارة، في تصريحات صحفية، وفاة المخرج حسين عمارة داخل منزله بعد مروره بأزمة صحية طارئة.

حسين عمارة مخرج وكاتب مصري، ابن الممثل والمخرج الراحل إبراهيم عمارة، عمل مساعدًا له في أفلام عديدة، والتحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه عام 1971، وعمل في بداياته كمساعد مخرج بفيلم ”الغشاش“ عام 1970.

وقدم المخرج الراحل العديد من الأعمال الهامة في الدراما والسينما ومنها مسلسلات ”البخيل وأنا“ و“صابر ياعم صابر“ و“رجل وامرأتان“، و“أولاد الأكابر“.

كما قدم للسينما ”شاويش نص الليل“ و“الغشاش“ و“السطوح“، و“سفاح كرموز“، و“الفاتنة والصعلوك“.