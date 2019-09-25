تضمنت ردودًا قاسية.. ”حرب التصريحات“ تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

دخل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية في حرب تصريحات مع الفنانة اللبنانية إليسا، على خلفية رد الأخيرة على معجبيها بشأن عدم تواجدها في حفلات العيد الوطني للمملكة على غرار المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وردت إليسا على المعجبين الذين طالبوا تركي آل الشيخ بالتعاقد معها لإحياء حفل في السعودية، عبر حسابها على ”تويتر“ قائلة: ”عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية سيحدث ذلك إن كان الوقت مناسبًا، ليس عليك أن تسأل أي شخص عن ذلك لأنني حيث أنا أستحق أن أكون“.

When you want to see me in concert, it will happen if the time is right. You don’t have to ask anyone for it because I am where I deserve to be https://t.co/lAwgfRFjIp — Elissa (@elissakh) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩

ويبدو أن الرسالة لم تعجب آل الشيخ الذي رد على إليسا قائلًا: ”‏‎عشان كذا لم تستحقي أن تدعي“.

ولم تقف إليسا صامتة أمام رد آل الشيخ، حيث كتبت: ”بشكرك معالي المستشار.. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة.. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي“.

ورد تركي مجددًا على إليسا بطريقة تحمل هجومًا عليها، حيث كتب: ”ما بننتظر محبتك.. محبتك خليها ليكي… ولاشكر على واجب“.

بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي https://t.co/kEcLJELnIE — Elissa (@elissakh) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩

وعندما تدخلت صحفية لبنانية ودافعت عن مواطنتها إليسا أمام كلمات تركي ضدها، حيث كتبت: ”‏أن تكون لا تُشترى بالمال وأن تكون مواقفك هي ما تعتقده فعلًا، هو شي مش رح يفهمه حدا متل تركي آل شيخ“.

فرد عليها رئيس هيئة الترفيه بقوله: ”‏‎‎خليها حرة..عليكي بالعافية… المملكة لا يستحق أن يطاء ترابها الغالي إلا من يستحقه! مبروك رديت عليك عشان يعطوك حفنة من المال زياده لكي تنبحي“.

أن تكون لا تُشترى بالمال، وأن تكون مواقفك هي ما تعتقده فعلًا، هو شي مش رح يفهمه حدا متل تركي آل شيخ. https://t.co/dYHq2ttVbF — Doja | دُجى (@dojadaoud) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩

وتستعد إليسا لطرح ألبومها الجديد أواخر العام الجاري، تتعاون من خلاله مع أمير طعيمة ورامي جمال ومحمد رحيم وعلي المولى وغيرهم، وسبق أن صرحت بأن هذا الألبوم سيكون الأخير لها وستعتزل من بعده مجال الفن.