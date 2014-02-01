سر "حجاب" نادين تحسين بيك

بدأت الفنانة نادين تحسين بيك تصوير مشاهدها في المسلسل السوري الاجتماعي "القربان"، الذي كتب نصه السيناريست الشاب رامي كوسا، ويخرجه المخضرم علاء الدين كوكش، وتؤدي فيه نادين دور امرأة من بيئة شعبية هربت وتزوجت من دون معرفة أهلها، وفي هذا الدور تستغني الممثلة الشابة عن ظهورها المعتاد كفتاة "مودرن" وسبور، لتظهر بالحجاب، مؤدية دور سيدة متدينة وملتزمة ظلمها المجتمع.

على صعيد آخر، تقدم نادين في هذا الموسم أيضاً دوراً مميزاً في مسلسل "خواتم" للمخرج ناجي طعمي، والذي بدأت بثه قناة المسلسلات العربية المشفرة "ألفا". كما تطل على جمهورها في الفيلم التلفزيوني "غرفة افتراضية على السطح"، من إخراج سهير سرميني.

وكانت نادين شاركت مؤخراً في بطولة فيلم سينمائي قصير بعنوان "الرجل الذي صنع فيلماً"، من إخراج أحمد إبراهيم أحمد وتأليف علي وجيه، ومن إنتاج المؤسسة العامة للسينما.