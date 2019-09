بعد أيام من الانفصال.. إمارات رزق تعود لزوجها حسام جنيد (صور)

View this post on Instagram

بعد أيام من الانفصال.. إمارات رزق تعود لزوجها حسام أعلن بشار جنيد، شقيق الفنان السوري #حسام_جنيد، عن عودة جنيد لزوجته الفنانة السورية #إمارات_رزق ، وذلك بعد إعلان انفصالهما قبل 10 أيام. ونشر بشار على صفحته "فيسبوك" نبأ عودتهما، حيث علق عليها:" كل البعد خلص انتو أجمل تنين أخي وأختي وأجمل خبر سمعتو منكن بحبكن ومحبتي لكم والله يوفقكن يارب ومع السلامة كلام الناس." . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #سوريا #دمشق #فن #الوسط_الفني #مشاهير #أخبار_مشاهير #صور #طلاق #زواج #news #trend #marriage #syria #damascus