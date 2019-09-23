بعد أيام من الانفصال.. إمارات رزق تعود لزوجها حسام جنيد (صور)

أعلن ميشيل ميرو، مدير أعمال الفنان السوري حسام جنيد، عن عودة جنيد لزوجته الفنانة السورية إمارات رزق، وذلك بعد إعلان انفصالهما قبل 10 أيام.

واتضح من منشور ميشيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، أن حسام جنيد وإمارات رزق، مرا بأزمة في علاقتهما وهو ما جعلهما ينفصلان خلال الفترة الماضية، داعيًا بأن تدوم هذه العائلة.

كنت واثق كل الوقت إن ماجمعه الله لايفرقه إنسانإمارات وحسام وطن وإحساس الله يديم هالعيلة الحلوهوغيمه سودا ومرقت الحمدلله ❤❤❤ تم النشر بواسطة ‏‎Michel Miro‎‏ في الأحد، ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩

ونشر ميشيل ميرو، صورة جمعتهما وعلق قائلًا: ”كنت واثقًا كل الوقت أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، إمارات وحسام وطن وإحساس الله يديم هالعيلة الحلوة، وغيمة سودا ومرقت الحمد لله“.

وكانت الفنانة السورية إمارات رزق، قد صدمت جمهورها بإعلانها انفصالها عن زوجها الفنان حسام جنيد، حيث كشفت عبر منشور كتبته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ إتمام الطلاق رسميًا موضحًة أنها تتمنى التوفيق لزوجها في حياته المقبلة.

وكتبت إمارات رزق: ”أبغض الحلال عند الله الطلاق، بس تم بيني وبين حسام، بتمنى التوفيق لأبو وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاي أحسن إلي وإلو، بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي أسئلة أو تعليقات عن هالموضوع، واللي بيجي من الله يا محلاه“.

ابغض الحلال عند الله الطلاق….. بس تم بيني وبين حسام…بتمنى التوفيق لابو وطن وانشالله تكون الحياة الجاي أحسن إلي والو❤… تم النشر بواسطة ‏‎Amarat Alsaadi‎‏ في الخميس، ١٢ سبتمبر ٢٠١٩

من جانبه أعلن حسام جنيد، أيضًا عن الانفصال، من خلال منشور كتبه على صفحته على موقع ”فيسبوك“، متمنيًا التوفيق لأم وطن، وأن يكون القادم في الحياة أفضل لهما.

وكتب حسام جنيد: ”أبغض الحلال عند الله الطلاق، تم بيني وبين إمارات الطلاق بتمنى التوفيق لأم وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاي أحسن إلي وإلها، بحبكن وبرفع راسي فيكن“.

وعانى الفنانان أزمة بسبب خلافات بينهما وقعت خلال العام الماضي، حتى أن حسام جنيد، وقتها نوّه عبر صفحته الشخصية على ”فيسبوك“ بكلمات قال فيها إن الطلاق أفضل شيء في الحياة، إلا أن إمارات رزق، خرجت وقتها لتؤكد أن الطلاق لم يقع ولكن خلافًا بسيطًا وقع بينهما وكانت وقتها تتحضر لولادة ابنتهما.

يُذكر أن إمارات رزق، تزوجت مرتين، الأولى كانت من المخرج السينمائي يوسف رزق، الذي ساعدها على الدخول للمجال الفني، وفي عام 2008 رزقا بابنهما ”دانيال“ إلا أنهما انفصلا بعد ذلك بسبب غيرتها عليه.

وتزوجت المرة الثانية من الفنان حسام جنيد ورزقا بابنهما ”وطن“ عام 2013، وتشاركا سويًا في تقديم برنامج ”نورت سمانا“ عام 2014، وفي سبتمبر 2018 أنجبت ابنتهما ”إحساس“.