والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان (فيديو)

كشف أحمد بورشيد، والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، تفاصيل جديدة في رحلتها المرضية قبل الوفاة، مؤكدًا أنها تعرضت للكثير من الأمراض، منها توقف قلبها مرتين بعد تلقيها العلاج، كما أصابتها نوبة سكر مرتين.

ونفى بورشيد، للمرة الأولى، أن تكون ابنته صابرين بورشيد قد توفيت بمرض السرطان فقال: ”ما ماتت بالسرطان، وصابرين كانت في تقدم في علاجها رغم المشاكل“.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن والدتها كانت شديدة عليها في تربيتها، موضحًا: ”صابرين وهي صغيرة تأخرت والدتها في إنجاب الطفل الثاني، وهي مريم، فالفرق بينهما 8 سنوات، ولذلك عاشت وحيدة في المنزل تلعب بألعابها وأخذت حقها من الدلع، وأنا كنت أدلعها ولكن والدتها كانت شديدة عليها“.

وخلال المقابلة التي كانت تجريها المذيعة الكويتية أسرار السعيد، هزمتها الدموع أمام ذكرى صديقتها الراحلة صابرين بورشيد، فقال والدها موجهًا حديثه للمذيعة ”هي أخذت منك الثقافة ومعجبة بثقافتك. هي لم تكن تقول لك ولكن قالت لنا ذلك، وعندما تشاهدك تقول لنا شوفوا الثقافة والذكاء انتبهوا عليها“.

واختتم: ”صابرين ما أوصلها لذلك التعلم أنها كانت تتعلم من كل شخص“، فردت أسرار السعيد قائلة: ”أنا ما أحب أزيد على كلام أحد“، فرد أحمد بورشيد ممازحًا: ”يلا هاتيلنا دمعتين“.

وكان والد صابرين قد أعلن في أبريل/نيسان عن إصابة ابنته بـ3 أورام في الرأس وحاجتها للعلاج سريعًا، وتوجه إلى الكويت حيث تقيم صابرين، وعاد بها إلى البحرين، مناشدًا العاهل البحريني علاج ابنته، واستجاب الديوان الملكي البحريني لعلاجها.

وتوفيت صابرين يوم 22 يوليو/تموز الماضي، حيث أعلن أحمد بورشيدرعن وفاتها عن عمر 33 عامًا، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، مبديًا صبره وحزنه على فراقها، فكتب: ”لله ما أعطى وما أخذ، ماتت صابرين، عظم الله أجركم“.