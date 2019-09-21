بالفيديو.. ممثلة سورية تتهم قوات النظام بتهريب ”متحرشين“ بها بدلًا من حمايتها

قالت الممثلة السورية رهف الرحبي ، إن قوات النظام السوري قامت بتهريب مجموعة من الشباب، تحرشوا بها بعد أن لجأت لهم بقصد حمايتها.

ونشرت الممثلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، مقطع فيديو تروي فيها تفاصيل الحادث، الذي تعرضت له بالقرب من أحد حواجز جيش النظام، في منطقة المزة، غربي العاصمة دمشق.

وقالت الممثلة الرحبي، أنها عندما كانت في المنطقة تنتظر مع برفقة شاب و5 بنات، اصطفت سيارة أجرة بجوارها، حيثُ خرج منها السائق و3 شباب، يمتلكون سلاحًا أبيضًا، وقاموا بتهديد الشباب الذي برفقتهن ووضعوا السكين على رقبته، وانهالوا على الممثلة وصديقاتها بالشتائم.

وأشارت إلى أنها لجأت إلى أحد حواجز جيش النظام السوري، لحمايتها وصديقها من المتحرشين، إلا أنها تفاجأت من ردّ أفراد الجيش، عندما قالهم لها أحدهم: ”أنا آسف كنت نايم، فكرت خطفوا وحدة منكم“.

وأوضحت الفنانة أن أفراد الجيش كانوا 3 عناصر باللباس المدني والعسكري، وبعد أن بلغت عن المتحرشين، قام أحد عناصر قوات النظام بتهريب المتحرشين لصلة بهم، بحسب موقع ”عكس السير“.