بالفيديو.. ممثلة سورية تتهم قوات النظام بتهريب ”متحرشين“ بها بدلًا من حمايتها

الممثلة السورية رهف الرحبي تنشر مقطع فيديو تتهم فيه قوات النظام السوري بتهريب مجموعة من الشباب، تحرشوا بها بعد أن لجأت لهم بقصد حمايتها، وقالت إن الحادث وقع في منطقة المزة غربي العاصمة دمشق. . #إرم_نيوز #رهف_الرحبي #فيديو #سوريا #تحرش #شباب #دمشق #اخبار #منوعات #حوادث #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #syria