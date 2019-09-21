أحمد فهمي يكشف تفاصيل جديدة عن الوضع الصحي لهنا الزاهد

كشف الفنان المصري أحمد فهمي، تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي لزوجته الفنانة المصرية هنا الزاهد، موضحًا أن ”الأطباء قرروا وضعها تحت المراقبة لمدة 3 أيام وفي حال عدم تحسن وضعها الصحي سيكون هناك تدخل جراحي“.

وقال في منشور جديد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن بعض الأطباء المصريين يتابعون الحالة الصحية لهنا، مع الأطباء المرافقين لها في مدينة سنغافورة التي يقضيان فيها شهر العسل، موجهًا الشكر للأطباء والفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين ومسؤولي السفارة المصرية.

وكتب أحمد فهمي: ”شكرًا لكل الناس اللي بتسأل على هنا ومعلش مش عارف أرد على كل الناس لأني كنت محتاس لوحدي، الموضوع إننا في المستشفى هنا فى سنغافورة وهنقعد 3 أيام تحت الملاحظة ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة“.

شكرا لكل الناس اللى بتسأل على هنا و معلش مش عارف ارد على كل الناس لانى كنت محتاس لوحدى .. الموضوع اننا فى المستشفى هنا… تم النشر بواسطة ‏‎Ahmad Fahmy‎‏ في السبت، ٢١ سبتمبر ٢٠١٩

من جهتها تواصلت ”إرم نيوز“، مع الدكتور أشرف زكي، الذي أوضح أنه تواصل مع أحمد فهمي عبر الهاتف للاطمئنان على صحة هنا، فأكد له أنه في حال إجرائها عملية جراحية خلال 3 أيام سيتم إبلاغه، منوهًا إلى أنها لو تحسنت سيعودان إلى مصر في أقرب فرصة.

وأشار أشرف زكي إلى أنه لم يتحدث مع أحمد فهمي، حول طبيعة التدخل الجراحي، مؤكدًا أن هذا شأن خاص، مضيفًا: ”لعدم الإحراج فضلت عدم السؤال حول التفاصيل“.

ونُقلت الفنانة المصرية هنا الزاهد، للمستشفى للمرة الثالثة وهي تقضي شهر العسل خارج مصر برفقة زوجها أحمد فهمي بعد أيام من زفافهما، حيث مرت بأزمة صحية شديدة استدعت تدخل الأطباء.

وكشف زوجها الفنان أحمد فهمي، عن صورة لها أثناء تلقيها العلاج وهي ترقد على السرير الأبيض في المستشفى، موضحًا أنها مرت بأزمة صحية مرتين وهذه الثالثة، وذلك رغم تواجدهما خارج مصر حيث يقضيان شهر العسل.

وأكد أحمد فهمي، أن البعض من الزملاء يركز في حياتهما الشخصية ويسألون عن حفلهما ويخوضون في الحديث عن تدخله في عملها، مطالبًا من يركزون في حياتهما الخاصة بالتوقف عن ذلك.

وشارك أحمد فهمي، جمهوره بصورة لهنا الزاهد، عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، وعلقّ قائلًا: ”عامة أنا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي وبقالي شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية عالماتش“.

ولاقت الصورة التي نشرها أحمد فهمي، تفاعلًا كبيرًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على كثير من الإعجاب على حساب أحمد فهمي، الرسمي عبر ”إنستغرام“ إلا أنه قام بحذفها لاحقًا.

يُذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بعقد قرانهما يوم الثلاثاء الماضي، ثم أٌقيم حفل الزفاف يوم الأربعاء، ‏بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.