زينة لـ أحمد عز: أنت سافل

كشفت زينة عن رسالة نصية أرسلتها لـ "أحمد عز" عن طريق الهاتف المحمول هددته فيها، وسبته في نهايتها بسبب انكاره لنسب ابنيها التوأم، وقالت فيها بالنص: "خليك براحتك أشتم وخلى ناس فاشلة تافهة تغلط فيّا وخليك قاعد مغيب مش دريان اللي بيحصل من وراك وكل اللي حواليك زبالة.. بيوصلولك كل حاجة غلط علشان يطلعوا من وراك بقرشين وخلي المحامي العظيم أبو 50 في الـ 100 فىي الثانوية خريج جامعة المنوفية الدولية محامي الشركات يغلط فيَّا أنا وعيالك، وخلي أخوك يكذب عليك كمان ويغلط فيك كمان دا إنت ربنا بيحبك حب مخلي كل اللي حواليك ناس محترمة يلا شد حيلك وفرج الناس علينا كمان".

وأضافت زينة في رسالة أخرى: "إنت فاكر إن سكوتي عليك ضعف أو خوف، لا يا شاطر ده احترام وقوة بس إعرف إني مش هسكت تاني وخلي الناس تأكل عيش على قفانا وفضايحنا، يلا شد حيلك كمان مهو لو كنت راجل ما كنتش سمحت بالمهزلة دي وكنت حليت مشاكلك بنفسك إنت فاهم يا سافل".

وفي تطور سريع للأزمة المشتعلة هددت زينة بعمل مؤتمر صحافي للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بعلاقتها بـ عز وزواجها وإنجابها على حد قولها، كما أكدت إنها ستحتكم لفحص "دي إن إيه" لحسم الأمر.

وفي الوقت نفسه ما يزال أحمد عز مصراً بشكل تام علي إنكار أبوته للطفلين، مؤكداً أن الحقيقة ستظهر قريبا جداً وستكون في صالحه.

وذكرت بعض المصادر المقربة من زينة وعز أن الرسائل النصية بينهما لم تنته علي مدار 9 أشهر هي مدة الحمل، والتي أنكر عز خلالها علاقته بحملها وطالبها بالبحث عن أبيه الحقيقي أو إجهاضه، وبعد أن وصل مستوى الحوار بين الطرفين إلى التهديدات قررت زينة السفر إلى أمريكا ليحمل طفلاها الجنسية الأمريكية وحتى تبتعد عن الوسط الفني ولا ينكشف أمرها حتى تنتهي من أزمتها، وأخيراً حتى تتمكن من التفاوض وهيَّ في مركز قوة، فسافرت وهي في شهرها الخامس وعادت بعد أن أصبح عمر طفليها 16 أسبوعاً.