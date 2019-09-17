بعد انفصاله عن زوجته.. أين أمضى أغنى رجل في العالم وقته مع صديقته الجديدة؟

تصدر مؤسس ”أمازون“، جيف بيزوس الذي يُعد أغنى رجل في العالم، عناوين الصحف منذ بداية العام عقب طلاقه من زوجته، إلا أنه أثار الاهتمام مجددًا هذا الصيف والذي قضاه متنقلًا بين اليخوت في أنحاء العالم، مع صديقته الجديدة.

ورصدت صحيفة ”بيزنس إنسايدر“ الأمريكية كيف قضى أغنى رجل في العالم وقته هذا العام.

وقالت الصحيفة إنه بعد إعلان انفصاله في يناير عن ماكينزي بيزوس بعد 25 عامًا من الزواج، دخل جيف في مرحلة جديدة، وكان نجمًا في سلسلة من الأحداث البارزة مع الأصدقاء المشهورين، وسافر إلى جميع أنحاء أوروبا مع صديقته، لورين سانشيز.

وسافر بيزوس وسانشيز في أوائل أغسطس على متن يخت فخم قبالة ساحل إسبانيا، في جزر البليار، حيث تم تصويرهما وهما يحتفلان مع قطب الترفيه ديفيد جيفن.

وكان من بين الضيوف الآخرين في اليخت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة غولدمان ساكس ”لويد بلانكفين“، ومؤسس ثريف كابيتال، جوش كوشنر، إلى جانب زوجته عارضة الأزياء، كارلي كلوس.

كما أقام بيزوس، حفلًا موسيقيًا أحيته النجمة ”كاتي بيري“ في سياتل في نهاية أغسطس، لحوالي 45000 موظف من موظفي أمازون.

وحضر بيزوس هذا الصيف حفل ميت غا في مايو، واختلط مع العديد من أفراد عائلة كارداشيان، وجاريد ليتو.

كما قضى بعض الوقت مع الأصدقاء المقربين مثل الملياردير باري ديلر وزوجته المصممة، ديان فون فورستنبرغ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.