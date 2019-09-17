الفنان أحمد عبدالله محمود يعلق على حكم حبسه عامين

كشف الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، في بيان صادر عن مكتب المحامي المصري شعبان سعيد، وكيله في قضيته مع زوجته السابقة الفنانة السورية سارة نخلة، أنه لم يتم القبض عليه لتنفيذ حكم حبسه عامين طبقًا لحكم المحكمة الذي صدر قبل يومين لصالح زوجته السابقة.

وأوضح أحمد عبدالله محمود، في البيان أن الحكم لا يُعد نهائيًّا بل قابل للاستئناف والتخفيف، لافتًا إلى أن مكتب المحاماة سيتقدم بعريضة استئنافية على الحكم الأسبوع المقبل، معربًا عن أمله في أن يأخذ القانون مجراه ويتم إلغاء الحكم.

وأعلن شعبان سعيد، المنوط بالدفاع عن الفنان المصري في تصريح لـ’’إرم نيوز‘‘ أن الحكم الصادر من محكمة جنح أكتوبر لا يتضمن ضبط وإحضار لموكله أحمد عبدالله محمود، ولكنه أيدّ الحبس القابل للاستئناف.

وشددّ على أن موكله لا يزال في منزله ويمارس حياته بصورة طبيعية ولم يتم حبسه، بتهمة ’’خيانة الأمانة‘‘.

وكانت محكمة جُنح 6 أكتوبر في مصر أيدت حكمها بحبس الفنان المصري أحمد عبد الله محمود، عامين مع الشغل لصالح زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، وذلك في إطار النزاعات القضائية الدائرة بينهما.

وأوضح المحامي المصري عاصم قنديل وكيل الفنانة سارة نخلة في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن الحكم الحالي صدر حضوريًّا بتهمة خيانة الأمانة لصالح موكلته.

وأضاف عاصم قنديل، أن المحكمة استمعت إلى الشاهدين اللذين أحضرهما الفنان المصري، وهما محمد هاني أحمد أبو العنين ويعمل مساعد مخرج، ومحمود حسين كامل ويعمل موزعًا موسيقيًّا، واتضح للمحكمة أنهما لم يشاهدا الفنان المصري يسلم مبلغ ”إيصال أمانة“ وقيمته 250 ألف جنيه (15 ألف دولار).

وأشار المحامي إلى أن الفنان أحمد عبد الله كان دفع بالتزوير في توقيعه على إيصال الأمانة، موضحًا أن تقرير مصلحة الطب الشرعي كشف عن صحة توقيعه على الإيصال.

يذكر أن والدة الفنان المصري اتهمت سارة نخلة، سابقًا بالاعتداء عليها أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصة بنجلها من منزله، إلا أن القضاء المصري أصدر حكمًا ببراءة سارة من تهمة الضرب والاعتداء في القضية، لتقوم الوالدة بالاستئناف على الحكم الذي تحدد له جلسة الـ 27 من فبراير المقبل.