العثور على نجل الممثلة الشهيرة ديانا دورس ميتًا في منزله

توفي الابن الأصغر للممثلة البريطانية الشهيرة، ديانا دورس، بعد أيام من بلوغه سن الخمسين.

وعثر صديق على جيسون دورس ليك، أصغر أبناء الممثلة الشهيرة، في شقته وهو جثة هامدة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكان جيسون في الرابعة عشرة من عمره فقط عندما توفيت والدته الفاتنة – المعروفة بـ“مارلين مونرو بريطانيا“ نتيجة إصابتها بالسرطان، وبعد خمسة أشهر توفي والده، الممثل آلان ليك.

وكان جيسون قد تحدث علنًا عن تربيته المضطربة، وإرث مشاكل الكحول والمخدرات متأثرًا بحياة والديه، واعترف بأنه قام بالتدخين عندما كان عمره تسعة أعوام، وجرى إعطاؤه شمبانيا في قنينة ”لإبقائه هادئًا“.

وقال أصدقاؤه إن دورس ليك كان يخطط لرحلة عيد ميلاد مع صديقته إلى كولومبيا، الأسبوع الماضي، ولكن لم يُسمح له بصعود الطائرة؛ لأنه كان مخمورًا للغاية.

وأوضحوا أنه شرب كمية كبيرة من الكحول وتناول بعض الأقراص ولم يستيقظ. وكان قد استحوذ على ممتلكات والدته وأنشأ شركة صغيرة لبيع متعلقاتها لمعجبيها.