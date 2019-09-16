كيف علقت أحلام على مشاركة سميرة سعيد في ”ذا فويس“؟

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام، عن سعادتها بتواجد الفنانة سميرة سعيد، في لجنة تحكيم البرنامج، مؤكدة أن سعيد ”أول فنانة مخضرمة تنضم لبرامج مواهب على مستوى الوطن العربي“.

وقالت الفنانة الإماراتية أحلام، إن كل الأصوات التي تم اختيارها للمشاركة في البرنامج بموسمه الخامس، هي أصوات رائعة، مؤكدة أنه في لجنة التحكيم لم يتوقعوا تواجد تلك الأصوات التي تقدمت للاختبارات.

وأكدت أن اللجنة انتهت من اختيار كافة المتسابقين، منوهة إلى أن المنافسة قوية جدًا بين الأربعة مجموعات، ما جعلها تتقبل ”فكرة ذهاب اللقب لأي مجموعة“، بحد تعبيرها.

وكشفت الفنانة الإماراتية، عن رفضها عرضين للمشاركة في برنامجين آخرين للمواهب، مشيرة إلى أن رفضها جاء كونها تعتبر نفسها ”بنت مؤسسة MBC“، بحد قولها.

وتنطلق أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية ”ذا فويس”، السبت المقبل، حيث سيعرض على شاشات‎ MBC1 ‎وMBC‎ العراق، والمنصات الرقمية التابعة لمجموعة ‎ MBC.

وكشفت المجموعة عن تفاصيل الموسم الخامس في مؤتمر صحفي، حضره المتحدث باسمها مازن الحايك، ونجوم لجنة التحكيم الفنانين راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد.

بدوره وجّه النجم اللبناني راغب علامة، الشكر لجميع اللجان التي استمعت إلى الأصوات التي تقدمت للمشاركة في اختبارات الموسم الخامس من البرنامج، موضحًا أنهم تمكنوا من اختيار أفضل 120 صوتًا لتصفيتهم من قِبل لجنة الحكام من بين 20 ألف صوت تقدموا للمشاركة.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في حلقات الموسم الخامس من البرنامج، مؤكدًا أن جميع الأصوات التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في التصفيات هي أصوات قوية جدًا، وذات مستوى.

وأشار راغب علامة، إلى أن جودة الأصوات المشاركة في البرنامج تجعل قرارات المدربين مجحفة في بعض الأحيان، مبينًا أن أصوات بعض المشاركين تفوق في جودتها أصواتهم كمدربين وكنجوم لهم خبرة طويلة في الغناء.

من جانبها قالت النجمة المغربية سميرة سعيد، إن مشاركتها في ”ذا فويس“ عالم جديد بالنسبة لها، موضحة أنها شعرت بمتعة كبيرة بعد استماعها لكثير من الأصوات القوية والرائعة من كافة أنحاء الوطن العربي.

وأعربت عن شعورها بصعوبة بالغة في اتخاذ القرارات الخاصة باستبعاد المتسابقين، خاصة أنها تخوض التجربة للمرة الأولى، حيثُ قالت: ”الله يكون في عوننا، ونختار أحسن حاجة“.

من جهته وصف النجم المصري محمد حماقي، هذا الموسم من برنامج ”ذا فويس“ بالاستثنائي لأن أصوات المتسابقين رائعة جدًا، مؤكدًا أن الأصوات التي وقع عليها الاختيار تجعله مطمئنًا على مستوى الفن العربي.