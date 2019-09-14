حادث عاصي الحلاني.. ماريتا تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

كشفت ماريتا ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مساء السبت، آخر التطورات الصحية لوالدها بعد الحادث الخطير الذي تعرض له بسقوطه عن ظهر الحصان في قريته الحلانية.

وكتبت ماريتا على حسابها في انستغرام: ”شكرًا لكل يلي سألتوني عن بابا الحادث صار مارق عليه كم يوم، وحبيت طمنكم انو بابا بخير الحمدلله وصار بالبيت، ما تعتلوا هم وما تخافوا! ابدًا ابدًا ما في شي خطر! بس شوية تعب الله يحمي كل أب بالعالم نحبكم كتير“.

وفي وقت سابق نشر الإعلامي اللبناني جمال فياض على حسابه في فيسبوك صورًا ظهر فيها عاصي الحلاني بشكل صادم لمحبيه، بسبب ارتدائه رقبة طبية ووضع الجبس في يده، وعلق عليها قائلًا: ”الحقيقة إن عاصي الحلاني نجا من الموت بمعجزة“.