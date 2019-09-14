خلال مشاركتهم بمهرجان الفضائيات العربية.. تعرف على جديد نجوم الفن (فيديو إرم)

حضر عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم في القاهرة، حيث نال العديد منهم الجوائز والتكريم نظير الأعمال الفنية التي قدموها خلال العام الماضي.

وحاور ”إرم نيوز“ كوكبة من النجوم المتواجدين في المهرجان:

هنادي مهنى: أحتاج لشخصية ”نسرين“ في حياتي.. وهذا رأيي في تقليد الأعمال الأجنبية

تحدثت الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنى لـ“إرم نيوز“، عن تأثير دور ”نسرين“ الذي لعبته في مسلسل ”حكايتي“ بطولة الفنانة ياسمين صبري، على حياتها، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تمتلك هذه الشخصية وتكون صديقة لها في الواقع.

وأشارت إلى دور والدها الموسيقار هاني مهنى في حياتها، كما كشفت عن سر غنائها الدائم لأغاني الفنان محمد رمضان، ورأيها في تقليد الأعمال الأجنبية في الأفلام والمسلسلات المصرية.

إنجي وجدان: لم أتوقع مصير ريهام سعيد

بدورها؛ كشفت الفنانة المصرية إنجي وجدان عن رأيها في نسخ الأعمال الأجنبية لمسلسلات وأفلام مصرية، وآخرها مسلسل ”عروس بيروت“ للفنان التونسي ظافر العابدين، المأخوذ عن المسلسل التركي ”عروس إسطنبول”.

وتحدثت وجدان، عن الضجة التي أثيرت عقب نشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ انتقدت فيه الإعلامية ريهام سعيد بسبب تصريحاتها ضد مرضى السمنة، التي تسببت في إيقافها واعتزالها العمل الإعلامي.

دنيا بطمة تنفي أنباء حملها

أبدت الفنانة المغربية دنيا بطمة سعادتها بتكريمها في مهرجان الفضائيات العربية، موضحة تفاصيل إطلالتها التي ظهرت بها، كما كشفت حقيقة الأنباء التي ترددت عن حملها.

وتحدثت دنيا عن خلافها مع الفنان الفلسطيني محمد عساف، وإمكانية تقديمهما أغنية دويتو، كما كشفت عن أعمالها الفنية الجديدة في المرحلة المقبلة.

أحمد بدير: سأعود إلى المسرح بشروط.. وأساند الوجوه الجديدة لهذا السبب

علق الفنان المصري أحمد بدير على مشاركته في مهرجان الفضائيات العربية وتكريمه، مشيرًا إلى إمكانية عودته إلى المسرح من جديد وفق شروط محددة، كما تحدث عن مشاركته في عمل فني أبطاله من الوجوه الجديدة والشابة.

منة فضالي ترد على منتقدي ملابسها الجريئة وتكشف حقيقة دخولها قصة حب

من جانبها؛ كشفت الفنانة المصرية منة فضالي عن أعمالها الفنية الجديدة في لقائها مع ”إرم نيوز“ على هامش مشاركتها في المهرجان، وعلقت على دورها في مسلسل ”قيد عائلي“ الذي يعرض خلال الفترة الحالية.

وتحدثت منة عن الانتقادات الموجهة لها مؤخرًا وتصدرها محركات البحث بسبب إطلالاتها الصيفية الجريئة، وكشفت حقيقة دخولها قصة حب جديدة.

مروة عبد المنعم: نسخ الأعمال الأجنبية ”فقر في الدراما“

وتحدثت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم عن مشاركتها في عروض بمسرح الطفل وسبب انجذابها لهذا النوع من الأعمال الفنية، موضحة تفاصيل البرنامج الجديد الذي ستقدمه للأطفال خلال الفترة المقبلة.

وردت مروة على الانتقادات الموجهة لها بمجرد إعلان خبر تقديمها برنامجًا جديدًا للأطفال، كما كشفت رأيها في نسخ الأعمال الأجنبية في أفلام ومسلسلات مصرية.