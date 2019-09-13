بحضور نجوم الفن.. تشييع جثمان المخرج سيمون أسمر (فيديو وصور)

حرص عدد من نجوم الفن على حضور مراسم تشييع ودفن جثمان المخرج اللبناني سيمون أسمر، وذلك في كاتدرائية مار جرجس المارونية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتم نقل جثمان المخرج الراحل من مستشفى رزق في الأشرفية ببيروت، لإقامة الصلاة لراحة نفسه، وبعدها نُقل الجثمان إلى بلدة غزير حيث يوارى الثرى في مدفن عائلته.

وكانت من بين الحضور ماجدة الرومي، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، وفلة الجزائرية، والفنانة اللبنانية مادونا، حيث حرص الحضور على تدوين رسائل التعازي في دفتر وُضع على باب كاتدرائية مار جرجس.

مادونا خلال مراسم دفن المخرج المبدع سيمون أسمر pic.twitter.com/ICwaF8RLou — Aghani Aghani (@aghaniaghani) September 13, 2019

وقد أرسل الكثيرون باقات الورود إلى كاتدرائية مار جرجس ووضعت حول جثمان المخرج الراحل سيمون أسمر، وكان على رأسهم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والنجم وائل كفوري وسالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، وسميرة توفيق والشيخ بيار الضاهر رئيس مجلس إدارة قناة LBCI.

وتلقت عائلة سيمون أسمر العزاء قبل مراسم تشييع الجثمان وعقب الدفن، وكان من بين مقدمي العزاء نجوى كرم وبيار الضاهر.

وصول فلة الجزائرية إلى مراسم دفن المخرج المبدع سيمون أسمر pic.twitter.com/jd02mJNkyD — Aghani Aghani (@aghaniaghani) September 13, 2019

وأعربت الفنانة نجوى كرم، في تصريحات لها عن حزنها لفقد سيمون أسمر، قائلة ”شو بدي قول كلمة خسارة بلاقيها صغيرة الفن بحاجة لسيمون أسمر لها المخرج المبدع كان عنوان الفن وكلما يخرج فنان من لبنان من صورة وخيال سيمون أسمر كنا نعرف أنه على مستوى جيد من الصوت والموهبة الفنية والتصرف الإعلامي والاجتماعي والحضور والشكل“.

وأضافت نجوى كرم، أن سيمون أسمر ”كان ساهرًا على الصناعة الفنية التي نفتقدها كثيرًا اليوم“.

وتُوفي المخرج اللبناني سيمون أسمر، الملقّب بـ“صانع النجوم“ مساء الأربعاء، بعد صراع مع المرض عن عُمر ناهز الـ76 عامًا، حيث أعلن الإعلامي اللبناني نيشان تلقيه اتصالًا من السيدة تريز البستاني أبلغته فيه بوفاة سيمون أسمر.

وكان سيمون أسمر، يخضع للمراقبة الطبية قبل وفاته بأيام إلا أنه لم يسجل أي تحسن ملحوظ، إثر تعرضه لأزمة صحية تتعلّق بالمسالك البولية وسرطان البروستات، ومعاناته من بعض المضاعفات التي أصابت الكلى.

ويُعتبر ”أسمر“ من أبرز الشخصيات التي اكتشفت عددًا من النجوم في عالم الغناء، من خلال برنامجه الشهير ”استوديو الفن“، الذي كان بداية عدد من مشاهير الغناء في لبنان.