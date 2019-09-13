اغتصاب وإدمان للكحول.. ديمي مور تكشف عن محنها العصيبة في ”إنسايد أوت“

كشفت الممثلة الأمريكية ديمي مور في كتابها الجديد ”إنسايد أوت“، تعرضها للعديد من المحن العصيبة في حياتها، بما في ذلك اغتصابها وهي قاصر، وتعرضها للإجهاض قبل فشلها في الحمل مرة أخرى وإدمانها الكحول.

وسلطت النجمة ديمي مور الضوء على أكبر مآسي حياتها في كتابها الجديد ”إنسايد أوت“، وأوضحت أنها تعرضت للاغتصاب في سن 15 عامًا؛ مما أثر على تشكل شخصيتها وأدى إلى كرهها لجسدها وفقدانها الثقة في نفسها.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ركز الكتاب الذي سيصدر في نهاية الشهر الجاري، على علاقتها بالممثل أشتون كوتشر، عندما كانت تبلغ من العمر 42 عامًا، وكيف توترت العلاقة بعدما عانت من الإجهاض في الشهر السادس من الحمل في عام 2004.

ورغم زاوجهما في العام التالي، ومحاولتهما الإنجاب مرة أخرى، إلا أن كافة محاولاتهما باءت بالفشل؛ مما دفع بالممثلة لإدمان المخدرات والكحول.

وقالت مور إن علاقتها بكوشنر الأصغر منها بـ 15 عامًا، أعادت لها شبابها، ولكن الإجهاض دفعها للوم نفسها، وازداد الأمر سوءًا عندما فشلت عقاقير الخصوبة في حل المشكلة، مما دفعها لإدمان الكحول.

وانتهت علاقة الثنائي في عام 2011 بالانفصال، بعد أن اكتشفت ديمي مور خيانة أشتون لها، قبل الانتهاء من إجراءات الطلاق بعد ذلك بعامين.

كما نوهت الصحيفة إلى أن الكتاب المقرر إصداره في 24 سبتمبر/ أيلول، سيشمل علاقة إدمان ديمي مور المخدرات والماريجوانا الاصطناعية، ودخولها المستشفى في عام 2012، وانهيار علاقتها ببروس ويليس.