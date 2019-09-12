القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

ألقت قوات الأمن في مصر، اليوم الخميس، القبض على كريم وخالد، نجلي المخرج الشهير أحمد السبكي، بعد العثور معهما على مخدر الكوكايين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي في العاصمة القاهرة.

وقالت مصادر أمنية خلال تصريحات لـ“إرم نيوز“إن نجلي المخرج كان بحوزتهما 3 غرامات من مخدر الكوكايين، حيث تم اقتيادهما إلى قسم شرطة قصر النيل في القاهرة لبدء التحقيقات معهما.

وبدأت الواقعة رسميًا، باشتباه كمين أمني تابع لقسم قصر النيل بسيارة ملاكي داخلها شابان، وتبين أنهما نجلا المخرج السينمائي وبتفتيش السيارة عثر داخلها على 3 غرامات كوكايين.