وفاة المخرج سيمون أسمر بعد صراع مع المرض

غيب الموت المخرج اللبناني الكبير، سيمون أسمر عن عمر ناهز 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وتناقل إعلاميون ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، وقال الإعلامي اللبناني ”نيشان“: ”اتّصلت بي السيدة تريز البستاني وأبلغتني أن الأستاذ سيمون أسمر توفّي قبل لحظات. رحمه الله”.

اتّصلت بي السيدة تريز البستاني وأبلغتني ان الاستاذ سيمون أسمر توفّي قبل لحظات.

رحمه الله.???? — نيشان (@Neshan) September 11, 2019

وغرد الكاتب اللبناني جمال فياض: ”وداعًا سيمون الكبير برحيل سيمون أسمر، تنطوي صفحة في عالم صناعة النجوم في لبنان والعالم العربي، قد لا تتكرّر بعده! ليرحم الله سيمون أسمر الكبير! يعزّيني أني بدأت العمل في الصحافة بمهمة تغطية تصوير برنامج ”ستوديو الفن“ وأني كنت آخر من وجه له التحية بالتكريم في مهرجان #الزمن_الجميل”

وداعاً سيمون الكبير

برحيل سيمون أسمر، تنطوي صفحة في عالم صناعة النجوم في لبنان والعالم العربي، قد لا تتكرّر بعده!

ليرحم الله سيمون أسمر الكبير!

يعزّيني أني بدأت العمل في الصحافة بمهمة تغطية تصوير برنامج "ستوديو الفن" وأني كنت آخر من وجه له التحية بالتكريم في مهرجان #الزمن_الجميل — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) September 11, 2019

وكتب المغنية السورية فرح يوسف: ”قامة فنية كبيرة غادرتنا ، صانع النجوم …. #سيمون_اسمر فلترقد روحك بسلام”.

قامة فنية كبيرة غادرتنا ، صانع النجوم …. #سيمون_اسمر فلترقد روحك بسلام pic.twitter.com/vlBWLE6j6U — فرح يوسف (@FarrahYousef) September 11, 2019

وكتب المطرب اللبناني جوزيف عطية: ”التاريخ سيذكر دائمًا إنسان عظيم ساهم في بناء الفن، وأضاف على المكتبة اللبنانية تاريخ فنّي سنفتخر به دائمًا.. صانع النجوم الله يرحمك #سيمون_اسمر”.

التاريخ سيذكر دائماً إنسان عظيم ساهم في بناء الفن، وأضاف على المكتبة اللبنانية تاريخ فنّي سنفتخر به دائماً..

صانع النجوم الله يرحمك #سيمون_اسمر — Joseph Attieh (@josephattieh) September 11, 2019

وقالت الفنانة باسكال مشعلاني: ”وداعًا يا استاذ #سيمون_اسمر اسم جديد كبير من لبنان.. يرحل. الله يرحمك .كنت وستبقى بصمه مهمه في صناعة الفن والنجوم أنا كان الي الفخر أني كنت من أحد تلاميذك وكنت اسمع نصايحك رح نضل نتذكرك نحنا والتاريخ”.

وداعا يا استاذ #سيمون_اسمر

اسم جديد كبير من لبنان.. يرحل.

الله يرحمك .كنت وستبقى بصمه مهمه في صناعة الفن والنجوم

انا كان الي الفخر اني كنت من احد تلاميذك وكنت اسمع نصايحك

رح نضل نتذكرك نحنا والتاريخ #لن_تتكرر pic.twitter.com/L5hneH9UL4 — pascale machalani (@pascalbachalani) September 11, 2019

واشتكى سيمون أسمر من عدة أزمات صحية بعد دخوله السجن لمدة تصل إلى 10 أشهر تقريبًا بقضية شيكات بدون رصيد، وكشف لاحقًا أن النجمين نجوى كرم ووائل كفوري هما الوحيدين فقط الذين وقفا إلى جانبه في محنته.

وكانت النجمة اللبنانية ديانا حداد، في وقت سابق، قطعت احتفالاتها بصدور أغنيتها الجديدة بالعامية المصرية ”جمالو“ من أجل طلب الدعاء للمخرج اللبناني، مؤكدة أنه يمر بظرف صحي حرج، ويحتاج الدعاء من الجميع ووصفته بصاحب الفضل على كل النجوم وهي منهم.

ويعد أسمر مكتشف وصانع أغلب نجوم الغناء في لبنان منذ الإطلالة الأولى لبرنامج ستديو الفن عام 1972، ونال أكثر من عشرين جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم منها جائزة أفضل مبدع تلفزيوني عام 1994 وجائزة مفتاح سيدني في استراليا في العام نفسه وعام 1997 قدمت له موسوعة جائزة العام الدولية وفي عام 2003 وبمناسبة مرور 44 عامًا على خدماته في مجال الفن كرمته لجنتا تخليد عمالقة الشرق.

وساهم عبر برامجه المتعددة في اكتشاف النجوم وليد توفيق، غسان صليبا، ربيع الخولي، راغب علامة، ماري سليمان، عاصي الحلاني، نوال الزغبي، وائل كفوري، إليسا، فارس كرم، رامي عياش، ميريام فارس.